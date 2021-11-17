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Beşiktaşlı Miralem Pjanic'ten flaş açıklama! 'O fotoğraf eski'

#Beşiktaş#Pjanic#Bosna Hersek
Beşiktaşlı Miralem Pjanicten flaş açıklama O fotoğraf eski

Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic, Ukrayna ile oynadıkları maç öncesinde çıkan haberler hakkında açıklama yaptı.

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Bosna Hersek-Ukrayna maçının kadrosunda yer almayan ve sosyal medyada nargile içerken çekilen fotoğrafları paylaşılan Miralem Pjanic'ten açıklama geldi.

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Pjanic, Instagram hesabından hakkında çıkan haberleri yalandı.

Pjanic, "Hakkımda çıkan haberleri yalanlıyorum. Ukrayna maçında kadroda olmama sebebim teknik direktörle benim aramda olan bir karardı. Ayrıca basında çıkan fotoğraflar ise eski." ifadelerini kullandı.

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NELER YAŞANMIŞTI?

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'ndaki maçta Finlandiya ile karşılaşan ve rakibine 3-1 mağlup olan Bosna Hersek'te büyük hayal kırıklığı yaşanırken, ana gündem Miralem Pjanic olmuştu.

Boşnak basını, Pjanic'in maçtan bir gün önce arkadaşlarıyla eğlenceye gittiğini ve nargile içtiğini iddia etmişti. 31 yaşındaki futbolcunun milli takım eşofmanlarıyla olması da tepkileri artırmıştı.

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#Beşiktaş#Pjanic#Bosna Hersek

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