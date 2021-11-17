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Son Dakika: Beşiktaş'ta N'Sakala kararı verildi! Kadro dışı...

#Fabrice N'sakala#Beşiktaş#Süper Lig
Son Dakika: Beşiktaşta NSakala kararı verildi Kadro dışı...

Beşiktaş'ta son haftalarda kadroya girmekte zorlanan Fabrice N'Sakala, idari ve teknik heyet kararıyla kadro dışı bırakıldı.

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Beşiktaş teknik heyetinin ve yönetimin kadroda düşünmediği Fabrice N'Sakala'yla ilgili karar verildi. 

Bu sezon beklentilerin altında kalarak formayı Rıdvan’a kaptıran ve son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çeken tecrübeli oyuncunun kadroda düşünülmediği belirtilmişti.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; 31 yaşındaki sol bek, idari ve teknik heyet tarafından kadro dışı bırakıldı. Oyuncunun geleceğiyle ilgili son kararı yönetim kurulunun vereceği belirtildi.

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N’Sakala, geçen sezon 35 resmi maçta forma giymişti. Bu sezon 7 karşılaşmada görev alan tecrübeli sol bek, son 6 maçta hiç oynatılmadı. N’Sakala, geçtiğimiz günlerde Trabzonsporlu Yusuf’un Beşiktaş’ı 2-1 yendikleri maçtan sonra paylaştığı, “Bravo takım!” mesajını beğendiği için tepki görmüş, bazı taraftarlar kadro dışı bırakılmasını istemişti.

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#Fabrice N'sakala#Beşiktaş#Süper Lig

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