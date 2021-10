Beşiktaşlı Josef de Souza: 'En unutulmaz gollerimi Galatasaray'a attım'

Haberin Devamı

Spor Servisi / İsmail ER - Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Üsküdar SEV Ortaokulu’nun çevrim içi olarak düzenlediği İnspirational Sports Talks (İlham Verici Spor Söyleşisi) etkinliğine katılarak öğrencilerin sorularını yanıtladı ve tavsiyelerde bulundu. Fakir bir aileden geldiğini ve futbola 6 yaşında iken başladığını söyleyen Josef, profesyonel futbolcu olmanın zorluklarına değinerek, “Aşmanız gereken engeller çok” dedi. Türkiye’deki en unutulmaz gollerini Galatasaray’a attığını ifade eden Josef, “Biri Fenerbahçe’de iken son dakikada attığım gol, ikincisi de geçen sezon maç 0-0 giderken yine Galatasaray’a attığım gol benim için çok önemli” diye konuştu. Brezilyalı futbolcunun diğer açıklamaları şöyle:

Brezilya'da herkes futbolcu doğar

“Fakir bir aileden geliyorum. Profesyonel futbolcu olmak gerçekten çok zor, aşmanız gereken engeller çok. Dünyada bu kadar çok Brezilya futbolcu olmasının sırrını şöyle açıklayabilirim; biz futbolcu doğuyoruz. Brezilya’da gerçekten çok büyük bir gelenek var. Doğan her erkek çocuğu futbolcu olmaya teşvik ediliyor. Ben futbolcuyum, oğlum da futbolcu olma yolunda ilerliyor. Dediğim gibi kanımızda ve içimizde var futbol oynamak.

İyi izler bırakmak istiyorum

Beşiktaş'ta ve Türkiye’de daha çok şampiyonluklar kazanmak istiyorum. İyi izler bırakmak istiyorum. Özellikle çalıştığım ortamda, kulüpte hem gençlere iyi örnek olmak hem de başkanımızdan tutun tesislerimizde temizlikçi olarak çalışan insanlara kadar herkesin beni iyi hatırlamalarını istiyorum. İyi bir oyuncu olduğumu düşünüyorum ama kendimi kimseyle kıyaslamıyorum. ‘Şundan iyiyim’ gibi düşüncelerim yok.”

En iyi 10 numaram Alex Teixeira

“Birlikte oynadığın en iyi 10 numara kim?” derseniz, gerçekten çok büyük ve farklı bir yetenek olarak Alex Teixeira’yı söyleyebilirim. Beraber oynadığım en iyi 10 numara bence oydu. Futbolda bir idol olarak örnek aldığım biri yok ama Brezilyalı Ze Roberto, benim varmak istediğim noktayı yansıtan bir oyuncu. 42 yaşına kadar üst düzey oynadı. Ben de onun gibi uzun bir futbol yaşantısına sahip olmak isterim.”

Brezilya ve Türkiye çok benziyor

Türkiye'ye çok alıştım. Brezilya ile Türkiye arasında çok fazla benzerlik var. Futbola olan sevgi ile yabancılara gösterilen misafirperverlik Türkiye ile Brezilya’da birbirlerine çok benziyor. Şampiyonlar Ligi’ndeki Ajax maçına kaptan olarak çıkmak benim için bireysel bir başarıydı diyebilirim. Bir senedir buradayım ve bu kadar büyük bir maçta yeni oyuncularımızın kaptanlığını yapmak, beni çok mutlu etti, kendimi özel hissettirdi.

Disiplin, saygı, çok çalışma

“Bir takımın başarılı olması için gerekli üç özellik sıralayabilirim... Birinci sıraya disiplini koyarım. Bireysel disiplin ve takım disiplini. Bu en başta gelen şarttır. İkinci olarak saygı. Oyuncular, teknik direktör, ortamda bulunan herkes birbirine saygılı olmalıdır. Üçüncü ise kesinlikle çalışmak, çalışmak ve çok çalışmak. Genç futbolculara disiplin olmadan bir yere varmanın mümkün olmadığını söylemek istiyorum. Ben futbolcu olarak bazı günler antrenman yapmak istemeyebiliyorum ya da ekstra bir şeyler yapmaya ihtiyaç duyuyorum ama yapamıyorum, yapmamam gerekiyor. Zaten başarılı insanların kariyer planlamasına bakarsanız, her zaman hayatlarında çok büyük bir disiplin ve çalışma olduğunu görürsünüz.”

Fair play sadece sahada olmaz

Üsküdar SEV Ortaokulu’nun düzenlediği söyleşiye, okulun öğrencileri arasında yer alan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’nun oğlu Ömer Akif de katılarak Josef de Souza’ya Fair Play hakkındaki düşüncelerini sordu. Brezilyalı futbolcu, soruyu şöyle yanıtladı: “Fair Play, yere düşen rakip oyuncunun ardından topu dışarı atmaktan çok daha öte bir şeydir. Fair Play sahanın dışında başlıyor; rakibe her alanda saygı duymak, saha öncesi medyada olsun, sosyal medyada olsun her adımda yaşanması gerekiyor. Dışarıdaki söylemler ve hareketlerle başlıyor ve tabii ki son adımda da sahanın içerisinde Fair Play tamamlanıyor. Ben çok hırslı bir oyuncuyum. Saha içerisinde sert de bir futbol tarzım var ama bu tamamen kazanmak içindir. Her zaman Fair Play’e önem gösterdiğimi söyleyebilirim.

