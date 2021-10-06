Son Dakika Haberi... Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'den Ali Koç'a yanıt ve flaş hakem yorumları!

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'da katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin öne çıkan sözleri;

Beşiktaş sakatlıkların haricinde oldukça güçlü bir kadrosu olduğunu gösterdi. Ben ümitliyim. Şampiyonlar Ligi'nde çok güçlü rakiplerle oynuyoruz. Sakatlıklarımız olmasa Ajax maçından da iyi bir sonuçla dönebilirdik.

BÜYÜK KISMI DARBEYE BAĞLI

Olan sakatlıkların çokluğu durumu olağanüstü yapıyor. Darbeye ağlı sakatlıklarımızın yüzde 70'ini oluşturduğunu söylemeliyim. Darbeye bağlı sakatlıklara sarı kart verenler nerede?

ZEMİNE BAĞLAMAK DOĞRU DEĞİL

Bu sakatlıkları zemine bağlamak doğru değil. Birçok şeyin birleşmesinden dolayı olabilir. Yalnızca stadın zeminine bağlamamak gerekiyor

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARINA YANIT

Bir spor kulübünün başkanı bizim algı yarattığımızı söylüyor ama algı yaratmak istesek Sivasspor maçı öncesinde yaratırdık. O gün söylenenleri kınıyorum ve doğru bulmuyorum. Galiba kendileri algı yaratmak istiyor. Ali Koç'la bugün bu konuya girmedik. Hepimizin bir camiayı temsil etme durumu var. Menfaatleri kenarda bırakıp konuşmamız gerektiğini biliyorum. Camiam adına bunun doğru olmadığını buradan da vurgulamak zorundayım. Cevap olarak kendisine söylemek zorundayım.

ÖZERK OLMASI GEREKİYOR

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Çoğunluk rahatsız duyuyorsa, hakem konusunun masaya yatırılıp çözülmesi gerekiyor. Hakemlerimiz, maç anında hataları tespit edemeyebilir. Bu yüzden VAR çıktığında çok sevinmiştim. VAR'ın sorunları çözebileceği ortadayken, VAR her geçen gün daha da az fayda sağlamaya başladı. VAR'daki hakemlerin özerk olması gerekiyor.

MHK BAŞKANI YALNIZ

MHK Başkanı'nın yalnız kaldığını düşünüyorum. Bu zamana kadar bir çözüm olmaması bunu düşündürtüyor. VAR çıkınca ben çok sevinmiştim çünkü hakemler de insan. Birçoğu hatalı maç yönettikten sonra üzülüyor. Her geçen gün VAR, daha az fayda sağlamaya başladı.

GALATASARAY'IN HAKEM PERFORMANS VERİLERİNİ YAYINLAMASI

Algı yaratılmaktan bahsediliyor. Algının ta kendisi olur bu. Bu, TFF'nin yapacağı bir şey. Bunun sebebini açıklarlarsa, belki bizim göremediğimiz bir nedeni vardır, pardon diyebiliriz. Neden yapıldığını bilemediğim için...

GEÇ BİLE KALINMIŞ

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(Hakem Ali Palabıyık'ın devre arasına kadar maç yönetemeyeceği iddiaları) Geç bile kalınmış. Bizim canımız yandıktan sonra bir başkasının canının yanmasına gerek yoktu.

REKABETİ ÖLDÜRÜYOR

Yabancı sınırının rekabeti öldürdüğünü ve Türk futboluna katkı vereceğini düşünmüyorum.

G.SARAY İLE REKABET YAŞADIK

Galatasaray'la bu sezon transferlerde tatlı bir rekabet yaşadık. Gedson Fernandes'i Sergen Hoca da çok istedi. Birden Miralem Pjanic gündeme geldi ve onu aldık. Biz bir tek onların Gedson'uyla ilgilendik, onlar bizim ilgilendiğimiz birçok futbolcuyla ilgilendiler.

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LARIN'İN İSTEDİKLERİ YÜKSEK

Larin konusundaki bilgiler doğru. Ücretiyle ilgili konuşuyoruz, bana göre istedikleri yüksek. Kabul ettiği takdirde el ele, kol kola devam edeceğiz. Olmuyorsa yolu açık olsun, Dorukhan'da olduğu gibi."

CENK TOSUN VE KAAN AYHAN AÇIKLAMASI

Cenk Tosun'a sözümüz var. İsterse kapımız açık. Ayrıca Ocak'taki diğer girişimimiz Kaan Ayhan olacak. Kaan Ayhan'ın kapısını bıkmadan usanmadan çalacağız. Onun dışında kadromuz çok iyi.