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Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal iftarını sahada yaptı
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, orucunu sahanın içinde açtı.
Ligde lider durumda bulunan ve şampiyonluk yarışında önemli bir maça çıkan siyah beyazlılarda Rachid Ghezzal, iftarını maç öncesi saha içinde yaptı.
Isınma hareketlerine bir süre ara veren 28 yaşındaki futbolcu, hurmayla orucunu açtıktan sonra takıma katıldı.
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