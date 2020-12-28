Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal, asist sayısında zirvede

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Siyah beyazlıların Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, Sivasspor karşılaşmasında asistlerine bir yenisini daha ekledi.

Mücadelenin 18. dakikasında Güven Yalçın'ın attığı golde asisti yapan Ghezzal, Süper Lig'de toplam 6 asiste ulaştı.

Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 9 maça çıkan Ghezzal, asist sayısında ligin zirvesinde yer alırken en çok ortayla asist yapan oyuncu unvanın da sahibi oldu.

Cezayirli futbolcuyu Süper Lig'de beşer asistle Visca, Caner Erkin ve Emrah Başsan takip ediyor.