Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal, asist sayısında zirvede
Beşiktaş'ın Sivasspor'a karşı bulduğu ilk golde Güven'e asist yapan Rachid Ghezzal, ligin en çok asist yapan oyuncusu oldu.
Siyah beyazlıların Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, Sivasspor karşılaşmasında asistlerine bir yenisini daha ekledi.
Mücadelenin 18. dakikasında Güven Yalçın'ın attığı golde asisti yapan Ghezzal, Süper Lig'de toplam 6 asiste ulaştı.
Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 9 maça çıkan Ghezzal, asist sayısında ligin zirvesinde yer alırken en çok ortayla asist yapan oyuncu unvanın da sahibi oldu.
Cezayirli futbolcuyu Süper Lig'de beşer asistle Visca, Caner Erkin ve Emrah Başsan takip ediyor.
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