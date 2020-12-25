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Haber Giriş: 25.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Beşiktaşlı Domagoj Vida'dan dikkat çeken 'gol' katkısı!

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Beşiktaşlı Domagoj Vida'dan dikkat çeken 'gol' katkısı!
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Beşiktaş'ın Süper Lig’de konuk ettiği Erzurum’u 4-0’lık skorla yendiği karşılaşmasında jeneriklik bir gol atan Domagoj Vida, deplasmanda oynanan Ankaragücü maçında da sahneye çıktı.

Hırvat yıldız, başkentte skorun 0-0 olduğu anlarda 61. dakikada Ghezzal’ın ortasında kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı. Vida, bu sezon Süper Lig’deki 2. golüne imza attı.

YÜZDE 79 GOL OLUYOR!

Tecrübeli stoper, yakaladığı pozisyonları gole çevirme yüzdesiyle de golcülere taş çıkartıyor! Vida, Süper Lig’e geldiği Ocak 2018 tarihinden bu yana rakip kaleye çektiği isabetli şutların yüzde 79’unu gole çevirdi. 14 şutta, 11 gol attı.

GZEZZAL'IN ASİSTLERİ KARTAL'A HAYAT VERİYOR

Leicester'dan kiralanan Rachid Ghezzal, Beşiktaş’ta her geçen maç etkisini daha çok hissettiriyor. Ankaragücü karşısında da Vida’nın golünde ortayı yapan isim olan Cezayirli, 5 asiste ulaşıp, krallık yarışında F.Bahçeli Caner Erkin’i yakaladı. Yıldız oyuncunun 5 asistinin 3’ü, Kartal’a direkt puanlar kazandırdı. İç sahada 1-0 kazanılan Malatya maçında beraberlikten galibiyeti getirip 2 puan getiren Ghezzal, 4-3 biten F.Bahçe maçında da 2 puanlık katkı sağladı. Tecrübeli yıldız son olarak dün 2 puan daha kazandırıp, toplamda 6 puanlık katkı sağladı.

Beşiktaşta Ghezzaldan galibiyet yorumu: Kenetleniyoruz, savaşıyoruz
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9 GOLÜ ORTADAN BULDU

Son olarak Ankaragücü’nü deplasmanda mağlup ederek zirve yürüyüşüne devam Beşiktaş, aynı zamanda ortalarla gol bulmayı da sürdürüyor. Siyah beyazlıların Süper Lig’de kaydettiği 26 golün 9’u ortalardan geldi. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın öğrencileri ayrıca, bu sezon 27 gollü Fenerbahçe’nin ardından en golcü ikinci takım konumunda.

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