Beşiktaş'ta Ghezzal'dan galibiyet yorumu: 'Kenetleniyoruz, savaşıyoruz'

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Süper Lig'de Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, maç sonunda konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Ghezzal, "Benim için önemli olan maçı kazanmak. Zor maçtı. Bir duran topla kazandığımız için mutluyum." dedi.

AİLE GİBİYİZ, KENETLENİYORUZ

Her gün daha iyiye gittiklerine vurgu yapan Ghezzal, "Buraya ilk geldiğimden beri görüyorum. Bu takımda mutluluk var. Kalite var. Aile gibiyiz. Kenetleniyoruz, birbirimiz için savaşıyoruz. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Sezon sonuna kadar da devam edecek." ifadelerini kullandı.