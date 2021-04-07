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GeriFutbol Beşiktaşlı Cenk Tosun'dan gol itirafı: Hissetmiştim
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Futbol
Haber Giriş: 07.04.2021 - 21:18 | Son Güncelleme:

Beşiktaşlı Cenk Tosun'dan gol itirafı: Hissetmiştim

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Beşiktaşlı Cenk Tosun'dan gol itirafı: Hissetmiştim

Devre arasında Beşiktaş'a transfer olan milli futbolcu Cenk Tosun, Aytemiz Alanyaspor'u yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada Vodafone Park'ta gol atmayı özlediğini söyledi.

Vodafone Park'ta 3 yıl 4 ay sonra gol atan milli futbolcu Cenk Tosun, Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.

Vodafone Park'ta gol atmayı özlediğini belirten Cenk, "Tosun Paşa müziğini duymak çok güzeldi. Maçtan önce gol atacağımı hissetmiştim. Vodafone Park'ta oynamayı ve gol atmayı çok özlemişim. Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim, çok yardım ettiler. Fiziksel durumum tam istediğim seviyede değil ama daha iyi olacak" dedi.

"TARAFTAR BANA HER ZAMAN İNANIYOR"

Zor bir süreçten çıktığını söyleyen başarılı futbolcu, "Tüm takım arkadaşlarım bana destek oldu. Zor bir süreçten çıktım. Hem sakatlık hem de talihsiz bir hastalık geçirdim. Sakatlık dönemimde herkes bana moral verdi. Hastalık dönemimde de aynısı. Taraftarlar her zaman bana inanıyorlar" ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı Cenk Tosundan gol itirafı: Hissetmiştim

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