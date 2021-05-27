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GeriFutbol Beşiktaşlı Atiba Hutchinson: "Yönetime Richmond Laryea’yı önerdim"
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Futbol
Haber Giriş: 27.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Beşiktaşlı Atiba Hutchinson: "Yönetime Richmond Laryea’yı önerdim"

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Beşiktaşlı Atiba Hutchinson: "Yönetime Richmond Laryea’yı önerdim"

Beşiktaş’ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, yönetime Toronto’da oynayan 26 yaşındaki sağ bek Richmond Laryea’yı önerdiğini söyledi.

Atiba Hutchinson, çifte kupa ile tamamladıkları sezonun ardından Kanada basınına konuştu. Kanadalı oyuncu, yönetime sağ bek önerdiğini açıkladı.

Siyah beyazlı yönetime Richmond Laryea'yı önerdiğini belirten tecrübeli oyuncu, "Laryea’nın potansiyeli var. Kendine güveni var, iyi bir ayağı var, defansif olarak güçlü. Avrupa’da iyi bir oyuncu olacak. Kulübümle birkaç kez görüştüğümde ondan bahsettim, onu transfer etmelerini söyledim. Avrupa’da başka takımlarda da oynayabilir." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Toronto ile 9 maçta forma giyen Laryea'nın güncel piyasa değeri 2.5 milyon avro.

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