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Beşiktaş'ın yıldızı Gedson Fernandes'e İtalya'dan talip!

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#Transfer#Beşiktaş#Gedson
Beşiktaşın yıldızı Gedson Fernandese İtalyadan talip
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 11:32

Serie A ekiplerinden Lazio, Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'i listesine aldı.

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Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'e İtalya'dan talip çıktı.

Corriere dello Sport'un haberine göre; Roma kulübünün Başkanı Claudio Lotito, Portekizli yıldızı almak adına 20 milyon euro gözden çıkardı.

Beşiktaş'ın yüzde 50'sine 6 milyon Euro verdiği Gedson, eğer bu rakama satılırsa siyah-beyazlılar, 4 milyon euro kâr edecek.

Bu transfer için Lazio'nun, Luis Alberto'nun satılmasını beklediği de ifade edildi.

Katar'dan yıllık 8 milyon euro teklif alan Alberto için Lazio, 10 milyon euro bonservis ücreti istiyor.

24 yaşındaki Portekizli, bu sezon Beşiktaş formasıyla 36 maçta 3 gol 7 asist yaptı.

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#Transfer#Beşiktaş#Gedson

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