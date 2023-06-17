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Son Dakika: Sergen Yalçın'ın yeni adresi büyük sürpriz oldu! Fenerbahçe derken....

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#Sergen Yalçın#Transfer#Azerbaycan
Son Dakika: Sergen Yalçının yeni adresi büyük sürpriz oldu Fenerbahçe derken....
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 08:59

Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra iki yıldır boşta olan Sergen Yalçın'ın adı Azerbaycan ekibiyle anılıyor. Yalçın için en son Fenerbahçe iddiaları ortaya atılmıştı.

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Son dönemde Fenerbahçe'yle adı sıkça anılan Sergen Yalçın, Jorge Jesus'un yerine gelebilecek ilk adaylara arasında yer alıyor. İddialar üzerine kısa bir açıklama yapan Yalçın, Fenerbahçe'den henüz teklif almadığını ve teklif gelmesi halinde konuşabileceğini söylemişti.

Bu sırada Sergen Yalçın ile ilgili oldukça flaş bir iddia gündeme geldi. Deneyimli teknik direktör, sürpriz bir takıma imza atabilir. Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra iki yıldır boşta olan Sergen Yalçın'ın adı Azerbaycan ekibiyle anılıyor.

BAKÜ EKİBİ TEMASA GEÇTİ

Sabah'ın Azeri basınına dayandırdığı habere göre; 50 yaşındaki çalıştırıcıyı Neftçi Bakü takımın başına getirmek istiyor. Bakü ekibi geçen sezon ligi şampiyon Karabağ takımının 22 puan gerisinde üçüncü sırada tamamlamıştı.

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Hayal kırıklığı ile sonlanan sezonun ardından Azeri ekibinde teknik direktör Laurentiu Reghecampf ile yolları ayırmaya hazırlanıldığı belirtildi. Habere göre kulüp, sponsoru olan firmanın yöneticilerinden birinin yaptığı görüşmeyle Sergen Yalçın ile ilk kontağı kurdu.

Reghecampf ile yolların ayrılmasıyla müzakerelerin daha ciddi olarak yürütüleceği ifade edildi. Uzun süredir takım çalıştırmayan Sergen Yalçın'ın Süper Lig'den önemli bir teklif almaması durumunda Neftçi'nin başına geçmeyi kabul edeceği savunuldu.

 

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#Sergen Yalçın#Transfer#Azerbaycan

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