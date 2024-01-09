Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos'un imza töreninde gergin anlar! Başkan Hasan Arat ile bir gazeteci...

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Tarihinin en çalkantılı sezonlarından birini geçiren Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Fernando Santos getirilmişti. Siyah - beyazlı kulüp, dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen tecrübeli çalıştırıcı ile bugün imza töreni düzenledi. Törende Beşiktaş Başkanı Hasan Arat da yer aldı.

SÖZLEŞME SORUSUNUN ARDINDAN GERGİNLİK

Siyah - beyazlı kulübün başkanı ile bir gazeteci arasında Fernando Santos'un sözleşme detaylarıyla ilgili gelen soru üzerine gerginlik yaşandı.

"ANLAŞMA, HOCAMIZLA ARAMIZDA"





Hasan Arat, "Bir açıklama yapmadık, bundan sonra da bu tip açıklamalar yapmayacağız. Bu anlaşma hocamızla bizim aramızda bir anlaşmadır. SPK kuralları neyi gerektiriyorsa onu yapacağız." ifadelerini kullandı.

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"BASIN MENSUPLARI DİKKATLİ OLMALI"

Basın mensuplarına dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Beşiktaş Başkanı, "Bundan sonra basın mensupları olmayan anlaşmaları, olmayan rakamları sağda solda yazmaktan vazgeçsin. O yüzden son derece dikkatli olur çünkü bunlar yanlış anlaşılmalara, spekülasyonlara neden olabilir. Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.

"SİZ SORU SORUYORSUNUZ, CEVABI BEN VERECEĞİM BURADA"

Bu sözler sonrasında gazetecinin şeffaflık sözlerine yanıt veren Arat, "SPK kuralları çerçevesinde dedim. SPK ile şeffaflık aynı şey değildir. Siz sadece soru soruyorsunuz, cevabını vermek durumunda değilsiniz. Cevabı ben vereceğim burada." dedi.

Yaşanan gerginlik sonrasında imza töreni devam ederken, gazeteci salonu terk etti.