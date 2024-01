Fernando Santos'tan imza töreninde iddialı açıklamalar: 'Şampiyonlukları geri getireceğiz!' | 'Rosier ve Aboubakar ile görüşeceğiz!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de tarihinin en çalkantılı sezonlarından birini yaşayan Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrasında teknik direktör Fernando Santos ile anlaşılmıştı. Siyah - beyazlılar, dün akşam İstanbul'a adım atan Portekizli çalıştırıcı için bugün imza töreni düzenledi.

Törende Beşiktaş Başkanı Hasan Arat da yer aldı ve Fernando Santos ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Beşiktaş'a şampiyonluklar kazandırmak istediğini söyleyen Santos, iddialı açıklamalarda bulundu. İşte Santos'un sözleri;

"ÇOK İYİ DURUMDA DEĞİLİZ AMA..."

"Hasan Arat'ın bu kulübe getirdiği mantaliteyi sağlamak için çalışacağız ve Beşiktaş'ı hak ettiği yerlere getireceğiz. Kulüp tarihi açısından önemli günler. Birlik halinde kolektif çalışmamızı sahada göstermeliyiz. Yönetim kurulundan birçok insanla tanıştım. Sayın Samet Aybaba ile telefonda birkaç kez konuştuk, onunla planlarımızdan bahsettik. Bu takımın efsanevi oyuncusu o da. Onunla beraber yürüteceğiz işleri. Çok iyi bir durumda değiliz ama hep beraber başkanımızla, yönetimimizle, oyuncularımızla yeni zaferler için elimizden geleni yapacağız. Beşiktaş'ı daha ileriye götürmek için çalışacağız."

"DOĞRU KARAKTER İLE BAŞARIYA ULAŞACAĞIZ"

"Doğal olarak beraber yapmak zorunda olduğumuz bir iş. Beraber çalışacağız. Taraftarlar, Beşiktaş için çok önemli. Bu yolda onlara ihtiyacımız var. Herkes çok önemli. Sakin ve gerçekçi olmamız lazım. Kadromuzu gözden geçirmemiz lazım. Takımı izlemek önemli. Bunların hepsi birlikte çok önemli. Kalite de önemli bir detay. Tutku, karakter ve sahada iyi temsil etme yeteneği lazım futbolcularımıza. Taraftarlarımıza bunu göstermemiz gerekiyor. İyi bir oyuncu grubumuz var. Oyuncularımla aile olurum, benim aileme biri saldırırsa bir yumruk gibi sert karşılık veririz. Önemli olan birlik olmak. Bu takımı iyi yerlere getirmek için çalışmalıyız. Daha çok maç var ve bunu yapacağımıza inanıyorum. Geçmişte gelen giden tüm hocalar çok değerli. Sayın Şenol Güneş'i uzun yıllardır tanıyorum, kendisi burada çok büyük işler başardı. Buraya onun gibi çok büyük hocalar da geldi. Taraftarlarımızla birlikte doğru karakter göstererek başarıya ulaşacağız."

"PEPE VE QUARESMA İLE GÖRÜŞTÜM"

"Pepe ve Quaresma ile konuştum ilk olarak. Beni kararımdan dolayı tebrik ettiler. Çok büyük bir kulübe geldiğimi söylediler. Simao ile de konuştum, iyi bir ilişkimiz var. Çoğu oyuncuyla sürekli konuşuyorum, bana tebrik mesajları gönderdiler. Önemli tabii ki."

"SAHAYA ÖLMEK İÇİN ÇIKACAĞIZ"

"Sahaya ölmeye çıkmak zorundayız. Bunun dışında hiçbir şey işe yaramaz. Taktikler profesyonel durumlar. Önemli olan buraya geldiğimizden beri ruhu aşılamak. Bazı pozisyonlara oyuncular almamız lazım. Çok fazla bu konuları konuşmayı seven biri değilim. Başkanımız her şeye karar verecek. En iyi çözümleri bulacağız kulüp için. Artık iyi çözümlere ihtiyaç var. Dünyanın en iyisi değiliz, gerçekleri görüp daha iyiye gitmemiz lazım. Son maçları gördüm. Genç takımdan gelen oyuncuları gördüm. Semih, son 2 maçta goller attı. Özkaynaktan gelen oyuncularımız çok önemli. Onların üzerinde çok önemli planlarımız var. Tabii ki sihirli bir değnek yok, dün gece geldim. Sağlık kontrolünden geçtim. Rize'ye gideceğiz. En iyi şekilde her şeyi organize edeceğiz."

"KULÜP TAKIMINDA ÇALIŞMAYI ÖZLEDİM"

"14 yıldır milli takımlardayım. Ancak yıllarca kulüp takımlarında hocalık yaptım. Çok zor bir durum tabii ki. Kulüp takımlarında her gün oyuncularla birlikte olup, antrenman yapmayı çok özledim. Her gün gündelik çalıştıktan sonra milli takımda sürekli ara vermek tabii ki zordu benim için. Milli oyuncularla her gün çalışmıyordum. Arada gelip idman yapıp, maça çıkıp gidiyorlardı. Uyandığım anda idmanda ne yapacağımı düşünmeyi seviyorum. Yine bir kulüp takımına, böyle büyük bir takıma geldiğim için mutluyum."

"ŞAMPİYONLUKLARI GERİ GETİRECEĞİZ"

"Bu takım maç kazanacak. Sadece birkaç maç kazanmak yeterli mi derseniz, hayır. Beşiktaş'ın hedefi her zaman kazanmaktır, her zaman şampiyonluktur, her zaman kupalardır. Tarihinde bunlar var. Geri getirmek için mücadele edeceğiz."

"KİMSE BU TAKIMDAN UZAKLAŞTIRILMIŞ DEĞİL"

"Her oyuncu ile konuşacağız. Valentin Rosier, Vincent Aboubakar... Duyduklarımla karar almam, gördüklerime alırım. Bir oyuncu takımın parçası değilse, olmaz. Ancak önce gözlemlememiz, konuşmamız lazım. Gerçekten Beşiktaş'ta olmak isteyenler kimler? Onlara kapımız açık. 3-4 oyuncuyu milli takıma almadım. Bazı şeyler bireysel değildir, benim için her şey disiplinle gerçekleşir. Bu sadece maç disiplini değil. Kurallara uymak, saygısızlık yapmamak. Kimse bu takımdan uzaklaştırılmış değil. Gitmek isteyen gider. Buraya bazı oyuncular getirmek zorundayız."

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ise şu şekilde konuştu;

"SİZİN BURADA OLMANIZ, YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATIDIR"

"Mister Fernando, eviniz Beşiktaş'a hoş geldiniz. Beşiktaş'ı arzuladığı hedeflere ulaştırmak için buradayız. Ben ve yönetimim, 21 sandığın 21'inde de galip gelerek göreve geldik. Henüz 34 gün oldu. Camiamızın bizlere güveni tamdır. Bu güvene layık olmak için uğraşacağız. Değerli Fernando, siz hocaların hocası olarak Türkiye'nin en eski kulübü, 120 yıllık tarihi ve prensipleriyle ülkesinin gururu olan Beşiktaş'a geldiniz. Beşiktaşlı vefakardır, cefakardır, mücadeleyi sever, halktır, duygusaldır, vatanını ve milletini sever, ülkesini yurt dışında temsil etmek ister, burası Beşiktaş der, prensipleri vardır, ödün vermez, altyapıdan çıkan evlatlarını sahada görmek ister. Ben ve arkadaşlarım, Beşiktaş için en iyisin yapacağız dedik. Sizin burada olmanız yapacaklarımızın teminatıdır."

"BEŞİKTAŞ'A ÇOK YAKIŞIYORSUNUZ"

"Çok tecrübelisiniz, onlarca kupanız ve şampiyonluklarınız var. Dünya starlarının hocalığını yaptınız. Dünyada en çok tanınan şahsiyetlerden birisi olarak dünya kulübü Beşiktaş size, siz de Beşiktaş'a çok yakışıyorsunuz. Başarılı olmanız için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Santos'un gelişi kişilerin değil, Beşiktaş'ın itibarından kaynaklanmaktadır. Sizinle 1 ayı aşan zamanda projelerimizi konuşuyor, analizlerimizi yapıyoruz. Son 5 maçımızı izlediniz, eksiklerimizi ve kuvvetli yanlarımızı çok iyi analiz ettiniz. 15'in üzerinde teknik direktör arasında yönetim kurulumuzun tüm üyeleri, sizinle çalışma konusunda istekli davrandı ve görüştüğümüz tüm hocaları arayarak teşekkür ettik. En son cumartesi günü görüşmemizde Samet Aybaba ile de video üzerinden görüştünüz. Bugün Rize'ye, oyuncularınızın yanına geçeceksiniz. Sizi sabırsızlıkla bekliyorlar. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar, takımı size teslim edecek. Sakat oyuncularımız düzelecek, Afrika Kupası'ndan oyuncularımız düzelecek ve transferlerimiz olacak."

"TARAFTARLAR ARTIK HUZURLUDUR"

"Geçmiş yıllarda yine zor günlerden geçerken, İnönü'de açılan pankartta 'Beşiktaş'ı güneşli günlerde görmedik ki karanlık günlerde terk edelim' yazıyordu. Siz, bu aydınlık günlerin camiamızdaki en büyük habercisi olacaksınız. Size ve ekibinize güveniyoruz. Başarılar diliyoruz. Beşiktaşlı, sizi duyduğu andan itibaren artık çok huzurludur."

"HAK ETMEDİĞİMİZ ELEŞTİRİLER ALDIK"

"30 günlük bir yönetimken hak etmediğimiz eleştirilerle karşı karşıya kaldık. Bu göreve gelirken ciddi hazırlıklar yaptık. Beşiktaş için en doğrusuna karar vermek o kadar kolay değildir. Camiamız bizden çok önemli çalışmalar bekledi. 15'in üzerinde hocayla görüştük, en uygun liderliği kim yapabilir, camiamızı nasıl sırtlanabilir diye düşündük. Geçmişi ve arzusuyla bu işi en iyi yapabilecek hoca olarak da Santos'u yönetim olarak seçtik. Kendisiyle uzun süredir görüşüyoruz. Görüşmelerimiz neticesinde hocamız takımın durumunu bilerek bu görevi almak istedi. Bundan sonra bizim çalışma tavrımızda bir değişiklik olmayacak. Medya mensupları haberleri yazarken camiamızı yıpratmasınlar. Mesele biz değiliz, mesele Beşiktaş. Her türlü eleştiriye açığız, kaçan bir tarafımız yok. Lütfen bu saygı çerçevesinde olsun."