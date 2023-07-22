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Beşiktaş'ın UEFA listesi açıklandı!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#UEFA#Tirana
Beşiktaşın UEFA listesi açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2023 14:41

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Tirana'ya karşı mücadele edeceği kadroyu UEFA'ya bildirdi.

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Beşiktaş'ta yeni transferler Emrecan Bulut, Amartey ve Onana da UEFA listesine dahil edildi. Siyah-beyazlı kulüp, ilk maçtan 24 saat öncesine kadar listede iki değişiklik yapabilecek.

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Beşiktaş'ın UEFA listesi şu şekilde:

Liste A
Vincent Aboubakar
Daniel Amartey
Emrecan Bulut
Onur Bulut
Gedson Fernandes
Omar Colley
Ersin Destanoğlu
Rachid Ghezzal
Mert Günok
Amir Hadziahmetovic
Ajdin Hasic
Kerem Atakan Kesgin
Semih Kılıçsoy
Arthur Masuaku
Umut Meraş
Francisco Montero
Jackson Muleka
Jean Onana
Valentin Rosier
Salih Uçan
Necip Uysal
Emrecan Uzunhan
Berkay Vardar
Kartal Kayra Yılmaz
Utku Yuvakuran

Liste B
Demir Ege Tıknaz
Göktuğ Baytekin
Aytuğ Batur Kömeç
Mustafa Erhan Hekimoğlu
Cemal Azad Demir
Emir Yaşar

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#Beşiktaş#UEFA#Tirana