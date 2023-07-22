Beşiktaş'ın UEFA listesi açıklandı!

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Beşiktaş'ta yeni transferler Emrecan Bulut, Amartey ve Onana da UEFA listesine dahil edildi. Siyah-beyazlı kulüp, ilk maçtan 24 saat öncesine kadar listede iki değişiklik yapabilecek.
Beşiktaş'ın UEFA listesi şu şekilde:
Liste A
Vincent Aboubakar
Daniel Amartey
Emrecan Bulut
Onur Bulut
Gedson Fernandes
Omar Colley
Ersin Destanoğlu
Rachid Ghezzal
Mert Günok
Amir Hadziahmetovic
Ajdin Hasic
Kerem Atakan Kesgin
Semih Kılıçsoy
Arthur Masuaku
Umut Meraş
Francisco Montero
Jackson Muleka
Jean Onana
Valentin Rosier
Salih Uçan
Necip Uysal
Emrecan Uzunhan
Berkay Vardar
Kartal Kayra Yılmaz
Utku Yuvakuran
Liste B
Demir Ege Tıknaz
Göktuğ Baytekin
Aytuğ Batur Kömeç
Mustafa Erhan Hekimoğlu
Cemal Azad Demir
Emir Yaşar