Beşiktaş'ın stoperi Eric Bailly'ye bir menajerden tehdit mesajları!

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İngiliz basınından Mirror’da yer alan habere siyah beyazlı futbolcunun kendisine borcu olduğunu ileri süren bir menajer, Fenerbahçe derbisi esnasında oyuncuya önce “Seni lanetleyeceğim” şeklinde bir mesaj attı. Bailly’nin derbide penaltıya sebebiyet vermesinin ardından menajer bu kez “Lanetimin sana ne yaptığını görmekten mutluyum. Sen büyük bir bir Mickey Mouse’sun!” yazdı.

Menajer ayrıca Fildişi Sahilli futbolcuyu “Dolandırıcılık davası açma” ve “Adam göndermekle” de tehdit ederken Bailly konuyu Beşiktaş yönetimine bildirdi. Siyah-beyazlı kulübün de konuyu polise taşıyacağı vurgulandı.

"ERIC BİRAZ PARA ÖDEMELİ"

Bu arada Bailly’nin resmi menajeri Severin Bohui ise “Bu artık bir güvenlik sorunu oldu. Eric’in kendisine borcu olduğunu ima ediyor çünkü Eric’in Beşiktaş’a transferinde aracılık yapanlardan biriydi. Bu nedenle Eric ona biraz para ödemeli” açıklamasını yaptı.