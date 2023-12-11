×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ın stoperi Eric Bailly'ye bir menajerden tehdit mesajları!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Eric Bailly#Menajer
Beşiktaşın stoperi Eric Baillyye bir menajerden tehdit mesajları
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2023 07:00

Beşiktaşlı stoper Eric Bailly’nin başı bir menajerle belaya girdi.

Haberin Devamı

İngiliz basınından Mirror’da yer alan habere siyah beyazlı futbolcunun kendisine borcu olduğunu ileri süren bir menajer, Fenerbahçe derbisi esnasında oyuncuya önce “Seni lanetleyeceğim” şeklinde bir mesaj attı. Bailly’nin derbide penaltıya sebebiyet vermesinin ardından menajer bu kez “Lanetimin sana ne yaptığını görmekten mutluyum. Sen büyük bir bir Mickey Mouse’sun!” yazdı.

Menajer ayrıca Fildişi Sahilli futbolcuyu “Dolandırıcılık davası açma” ve “Adam göndermekle” de tehdit ederken Bailly konuyu Beşiktaş yönetimine bildirdi. Siyah-beyazlı kulübün de konuyu polise taşıyacağı vurgulandı.

"ERIC BİRAZ PARA ÖDEMELİ"

Bu arada Bailly’nin resmi menajeri Severin Bohui ise “Bu artık bir güvenlik sorunu oldu. Eric’in kendisine borcu olduğunu ima ediyor çünkü Eric’in Beşiktaş’a transferinde aracılık yapanlardan biriydi. Bu nedenle Eric ona biraz para ödemeli” açıklamasını yaptı.

Gözden KaçmasınSpor yazarları Beşiktaş - Fenerbahçe maçı için ne dedi İnanılır gibi değil, 80 dakika nasıl sahada kalırSpor yazarları Beşiktaş - Fenerbahçe maçı için ne dedi? 'İnanılır gibi değil, 80 dakika nasıl sahada kalır!'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Eric Bailly#Menajer

BAKMADAN GEÇME!