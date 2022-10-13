Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Tayyip Talha'nın bilinmeyenleri! 'Önce insan sonra futbolcu olsun'

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Tayyip Talha Sanuç Beşiktaş’a bir geldi pir geldi. Kartal onunla 254 dakikada sadece 1 gol yedi. Genç oyuncu, Giresun’da da 3 puan getirdi. Peki kimdir Tayyip Talha? Karabük’ün tanınmış din adamlarından Ünal Sanuç, oğlunun futbola aşkına inandı ve Karabük alt yapısına yazdırdı. Baba Sanuç’un “Oğlum futbolcu olmasından çok insan olsun. Hem Karabük hem ülkemiz bir sporcudan çok vatanına milletine faydalı insan kazansın” dediğini belirten dönemin alt yapı sorumlularından Levent Açıkgöz şunları söyledi:

Hedefi mühendislik okumaktı

“Filiz lisanslı oyuncu olarak idmanlara başladı. Gelişime çok açıktı. Her yaş grubunda aşama kaydetti ve futbolcu olacağını hissettirdi. Çok çalışkan futbolcu. Biz idmanlada oyuncuların daha çok derslerine önem vermesini isterdik. Ders çalışma konusunda uyarıda bulunurduk. Tayyip, antrenmanlara gelirken deplasmanlara giderken defterini kitabını yanında getirir götürür ve sürekli çalışma gösterirdi. Ve bizlere hem futbolcu hem de mühendis olmak istediğini söylerdi. Hedefi mühendislik okumaktı. Kampa gönderirken teknik adamlara ricada bulunur özel hocaların ilgilenmesini isterdik. Çünkü yeteneklerini biliyordum.”

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Vedat İnceefe keşfetti

Milli takımda birçok oyuncuyu A takıma çıkaran Vedat İnceefe tarafından milli takıma seçildi. Milli takım alt yapısının yarışmacı olduğu kadar yetiştirici özelliği olduğunu her fırsatta vurgular ve Karabük’ten 6 oyuncu arasından bir tek Tayyip Talha’yı seçtiler. Ve inanılmaz bir aşama kaydetti.

Hava hakimiyeti çok iyi

· Levent Açıkgöz, Tayyip Talha’nın özelliklerini şöyle sıraladı:

· Gördüğünü ve izlediğini uygulamaya geçiren oyuncu.

· Sağ ve sol stoper oynayabilir.

· En önemli özelliği ise hava hakimiyeti. Reaksiyon kuvveti çok iyi.

· Gelişime açık oyuncu. Ne verirsen kapıp uygulayan bir futbolcu.

Samet Aybaba: Gözümü kırpmadan inandım, ilk formayı ben verdim

Adana Demirspor ile anlaştığımda yedek oyuncularla çalışan koşan fakat oynatılmayan bir oyuncu dikkatimi çekti. Oynamıyordu fakat antrenmanlarda müthiş enerjik yapısı, pes etmeyen yönleri ön plana çıkıyordu. Mücadeleci ve tuttuğunu bırakmayan, zekasıyla oynayan ender oyuncuydu. Adana Demirspor’da gözümü kırpmadan inandım ilk formayı ben verdim. Değişik bir oyuncu. Pozisyona iyi veya kötü takılmaması lazım. Atletik, çabuk, çok da karakterli. Beşiktaş isabetli bir transfer yaptı. Hem Beşiktaş hem de Milli Takım önemli bir oyuncu kazandı.

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Vedat İnceefe: İdmanlarda etki bıraktı

Milli takımlar alt yapısı olarak hem ülkemizi hem de yurt dışındaki tüm yetenekli futbolcuları tarıyorduk. Milli takımda ve ülke futboluna katkıda bulunacak oyuncuları seçiyorduk. Tayyip Talha, Karabükspor alt yapısındaki tüm branşlarda aşama kaydetti. Kampa çağırdığımız günden itibaren disiplinli ve her anlatılanı can kulağıyla dinleyip antrenmanlarda uygulamalarda etki bırakan oyuncu oldu. Tayyip, Beşiktaş kadar Milli Takım’da da yarınlarda önemli katkılar yapacak futbolcu olacaktır.

Ünal Karaman: Trabzonspor'a almak istedim

Karabük'te tekniği ve oyun okuyuşu ile kendini gösteren düzgün karakterli ve idmanlarda eksiksiz çalışan önemli oyuncumdu. Çalışmayı seven ve kitap okuyan gelişime açık bir futbolcuydu. Trabzon’a alınmasını istediğim isimlerden biriydi.

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Vincenzo Montella: Her takım için gerekli bir oyuncu

Talha sistem oyuncusu. Tekniği ve oyun zekası ile defansı güçlendirdi. En büyük özelliği yardımlaşması. Saha içinde nerede sıkıntı varsa koşar ve arkadaşlarına destek olur. Her takım için gerekli. Beşiktaş isabetli iş yaptı. Çabukluk en büyük silahı.