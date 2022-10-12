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Beşiktaş'ta Valerien Ismael, Şenol Güneş’i de Sergen Yalçın’ı da solladı

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#Beşiktaş#Valerien İsmael#Süper Lig
Beşiktaşta Valerien Ismael, Şenol Güneş’i de Sergen Yalçın’ı da solladı
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 07:00

Siyah beyazlılar, Fransız teknik adam ile son 6 sezonun en iyi başlangıcına imza attı. Yöneltilen tüm eleştirilere rağmen Ismael yönetimindeki Beşiktaş 9 hafta sonunda 18 puan toplayıp zirveye ortak olmayı başardı.

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Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien İsmael oyun sistemi nedeniyle eleştirilerin hedefi olsa da Fransız çalıştırıcı, Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın’ı geride bırakmayı başardı. Süper Lig’de 18 puanı bulunan Beşiktaş, 9. haftalar itibariyle son 6 sezonda en çok puan topladığı sezonu yaşıyor. Beşiktaş ligde 9. hafta sonunda aynı puana sahip Adana Demir ve Konyaspor ile birlikte zirvede yer alırken yönetim de takımın konumundan oldukça memnun. Bu sezon hem kadro olarak hem de performans olarak beklenenin üstünde bir efor sarfettiklerini belirten siyah beyazlı yöneticiler takıma güvendiklerini de yinelediler.

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EKSiKLER SiSTEMi BOZMADI

Teknik Direktör İsmael, birçok eksikliklerin bulunmasına rağmen sistemde en ufak bir sıkıntı yaşamadıklarını ve tüm oyuncuların başarıyla mücadele ettiklerini ifade ederken “Sezonun ilk haftaları sancılı geçer. Ama biz hedeflerimize odaklandık. Bu nedenle yaşanan sancıları atlatacağız” dedi.

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9. HAFTALAR iTiBARiYLE BEŞiKTAŞ’IN SON 6 SEZONU

SEZON TEKNiK ADAM PUAN

2017-18 Şenol Güneş15
2018-19 Şenol Güneş15
2019-20 Abdullah Avcı 12
2020-21 Sergen Yalçın16
2021-22 Sergen Yalçın17
2022-23 Valerien İsmael18

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#Beşiktaş#Valerien İsmael#Süper Lig

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