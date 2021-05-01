Beşiktaş'ın şampiyonluk yolundaki en kritik virajı! Hatayspor maçına iddaa oynayanların %40'ı...

Bu bir ilandır

BEŞİKTAŞ

- Ankaragücü ve Sivasspor beraberliklerinden sonra inancını yitirmeyen, 3'er gollü Kayserispor ve Rizespor galibiyetleri alan Beşiktaş, Süper Lig'in an itibariyle zirvesinde ve şampiyonluğa oldukça yakın.

- Siyah beyazlılarda Ajdin Hasic, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Oğuzhan Özyakup sakat.

- TD Sergen Yalçın cezası biten Valentin Rosier'e yeniden sağ bekte görev verecek.

- Son lig maçında sakatlanıp kenara gelen Gökhan Töre maç kadrosuna alındı ancak son 2 maçta "9 numara" olarak başlayan Töre'nin bu sefer ilk 11'de olması beklenmiyor.

- Cyle Larin merkeze geçecek, kanatlarda Rachid Ghezzal ve Georges-Kevin Nkoudou oynayacak.

HATAYSPOR

- Son 4 maçında yenilgisi olmayan Hatayspor'da ise hedef ligi en azından 5. sırada bitirmek.

- Ön libero Isaac Sackey ve hücum alternatiflerinden Mohammed Kamara cezalı. Sağ açık Selim Ilgaz ve stoper Soner Örnek sakat.

- TD Ömer Erdoğan koronavirüs karantinasında, takımın başında yardımcı antrenör Özhan Palut olacak.

- Son 6 maçta 7 golü olan Mame Diouf, son 2 galibiyete asistleriyle destek veren David Akintola ve Süper Lig'in gol kralı (21 gol) Aaron Boupendza hücumda oldukça formda.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın ligdeki son 5 maçının 4'ü "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- Hatayspor deplasmanda oynadığı son 5 maçı kazanamadı ve bu maçların tamamı "2.5 ALT" bitti. (2 beraberlik - 3 mağlubiyet)

- Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal son 6 maçta 7 gol katkısı (4 gol 3 asist) yaparken; Hatayspor'un Gabonlu starı Aaron Boupendza son 4 maçta 4 gol katkısı (3 gol 1 asist) yaptı.

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