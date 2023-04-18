Beşiktaş’ın mucize kızları! Gençlere güvenip yatırım yapmanın ödülünü şampiyonlukla aldılar

Haberin Devamı

Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde önceki gün sona eren 2022-23 sezonu Beşiktaş mucizesine sahne oldu. 21 yaş ortalaması ile ligin en genç takımı olan Beşiktaş Ceylan, Bolu’da yapılan Final Etabı’nı birinci sırada tamamlayarak, gelecek sezon Misli.com Sultanlar Ligi’nde mücadele etmeye hak kazandı. Final etabında Karayollar ve Edremit Belediyesi Altınoluk’u aynı skorla 3-1 yenip, Adam Voleybol’a 3-2 mağlup olan siyah beyazlılar 7 puanla şampiyonluğa ulaştı. Kadrosundaki 17 oyuncunun 11’i 20 yaş altı genç yeteneklerden oluşan Beşiktaş Ceylan’da 30 yaş ve üstü sadece 2 voleybolcu bulunuyor. Sezon başında kendilerine hiç şans tanımayanları yanıltarak mutlu sona ulaşan siyah beyazlıların bu başarısında Eczacıbaşı Kulübü ile yapılan ortaklık kilit rol oynuyor. Şimdi gelin bu mucizenin sırlarını, başarının mimarlarından dinleyelim...

Haberin Devamı

ENGiN BALTACI (BEŞiKTAŞ KULÜBÜ 2. BAŞKANI): BiZDEN ÖNCE ŞUBEYi KAPATMAYI DÜŞÜNÜYORLARDI

“Biz yönetime gelmeden önce voleybol şubesini kapatmayı düşünüyorlardı. Ama biz “Olmaz” dedik. Kadın voleybol takımı, Beşiktaş için olmazsa olmazdır. Geçen yıl pandemi ve başka sıkıntılar yüzünden küme düştük ama çok doğru bir yol haritası hazırladık. Eczacıbaşı ile kurduğumuz dostane ilişkiler sayesinde onların altyapısında yer alan oyuncuları kiralık olarak kadromuza katıp 1. Lig’de oynattık. Bir spor branşında altyapıya yapılan yatırımın meyvelerini görmek gerçekten muhteşem bir olay.”

MELiH ARSLAN (BEŞiKTAŞ YÖNETiM KURULU ÜYESi): OYUNCULARIMIZ GENÇTi AMA EN iYi TEKNiK EKiP BiZDEYDi

“Eczacıbaşı ile iş birliği yapıp, gençlerini kiraladık. 21 yaş ortalamasıyla ligin en genç takımını kurduk. Karşımızda çok tecrübeli oyunculardan oluşan rakipler vardı ama şampiyon olmayı başardık. Oyuncularımız gençti ama ligdeki en iyi teknik kadro bizdeydi. Eski voleybolcu Hakan Ejder’in büyük katkısı oldu. Kadın voleybolunun efsanelerinden Nalan Ural da üstün tecrübeleriyle bize destek verdi. Sponsorumuz Ali Ceylan da hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı.”

Haberin Devamı

EMRE NUR (BEŞiKTAŞ BAŞANTRENÖRÜ): BiZLERDEN BAŞKA KiMSENiN BEKLEMEDiĞi BiR ŞAMPiYONLUK

“Bu şampiyonluk tüm tabuları yıktı. Bizden başka kimsenin beklemediği bir şampiyonluk oldu. Beşiktaş ve Ecacıbaşı altyapılarındaki gençlerden oluşan bir kadro kurduk. Yola çıktığımızda tek mottomuz ‘son topa kadar mücadele’ oldu. Oyuncularım sezon boyu bu bilinçle mücadele etti. Birçok maçı, geriye düşmemize rağmen bu bilinç sayesinde çevirmeyi başardık. Beşiktaş’ı izleyen herkes çok büyük bütçelere gerek olmadan, genç sporcularla ve egodan yoksun yönetim kadrosuyla başarıya ulaşılabileceğini gördü.”

AYHAN OPTUR (BEŞiKTAŞ KULÜBÜ DOKTORU): PROFESYONEL SPORCU GiBi YAŞADILAR VE BAŞARDILAR

Haberin Devamı

“Müthiş bir yeni nesil geliyor. Bilinçli, nerede nasıl hareket etmesi gerektiğini, neler yiyip içmesi gerektiğini bilen ve özel yaşamına dikkat eden pırıl pırıl bir genç sporcu nesline sahibiz. Beşiktaş Ceylan’ın bu başarısında sporcularımızın sezon boyu sağlıklarına dikkat etmesi büyük rol oynadı. Sakatlandıkları zaman ne tavsiye ettiysek yaptılar, disiplinli çalıştılar. Profesyonel sporcular nasıl yaşaması gerekiyorsa öyle yaşadılar ve şampiyon oldular. Onlarla gurur duyuyorum.”

KADINLAR Voleybol 1. LiGi’NDE ŞAMPiYONLUĞA ULAŞAN BEŞiKTAŞ CEYLAN KADROSU

OYUNCU - MEVKi - YAŞ - ALTYAPI

Dilay Özdemir Pasör 18 Eczacıbaşı

İlayda Eren Pasör 17 Beşiktaş

Deniz F.Esinduy Pasör 23 Vakıfbank

B.İlayda Mumcular Pasör çaprazı 17 Eczacıbaşı

Defne Başyolcu Pasör çaprazı 17 Eczacıbaşı

Elif Boran Pasör çaprazı 30 Çanakkale Bld.

Zeynep Palabıyık Libero 19 Eczacıbaşı

Duru Aksu Libero 22 Yeşilyurt

Bengisu Aydın Orta oyuncu 19 Beşiktaş

Lal Verda Akın Orta oyuncu 18 Eczacıbaşı

Ece Hitayca Orta oyuncu 19 Eczacıbaşı

Eylül Durgun Smaçör 18 Eczacıbaşı

Zeynep Doğa Yılmaz Smaçör 19 Eczacıbaşı

Ecem Aknam Smaçör 29 TVF Spor Lisesi

Sude Elif Budak Smaçör 19 Beşiktaş

Ema Strunjak Orta oyuncu 24 Hırvatistan

Kaiyi Ren Smaçör 32 Çin

Haberin Devamı