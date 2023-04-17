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Son Dakika: Beşiktaş, Arthur Masuaku ile yeni sözleşme imzaladı! KAP'a bildirildi...

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Transfer#Masuaku
Son Dakika: Beşiktaş, Arthur Masuaku ile yeni sözleşme imzaladı KAPa bildirildi...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 15:42

Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun bonservisinin alındığını ve oyuncuyla yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun bonservisinin 2 milyon euro karşılığında alındığını ve oyuncuyla 2023/24 sezonu itibarıyla geçerli olacak şekilde 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Arthur Masuaku’nun Transfer Süreci Tamamlandı

Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Arthur Masuaku’nun transfer sürecinin tamamlandığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“West Ham United FC Kulübü'nden 2022-2023 sezonu 1. Transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Fuka-Arthur Masuaku Kawela'nın transfer hakları, kulübümüz tarafından 2.000.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan itibaren 2+1 yıl üzerinden anlaşmaya varılmıştır.”

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#Beşiktaş#Transfer#Masuaku

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