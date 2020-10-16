Beşiktaş'ın maçı neden yok? Süper Lig 5. hafta fikstürü

Süper Lig'de 5. haftayı bay geçecek Beşiktaş, lige 6. haftada oynanacak Yukatel Denizlispor maçıyla başlayacak. Siyah beyazlılar, milli ara sonrası fikstürde bay olarak göze çarpıyor. Böylece siyah beyazlılar 26 Ekim Pazartesi günü Yukatel Denizlispor mücadelesiyle lig serüvenine devam edecek.

Mensah Denizli'ye yetişmiyor

Kovid-19 testi pozitif çıkan Bernard Mensah, Yukatel Denizlispor deplasmanında forma giyemeyecek. Evindeki 14 günlük izolasyon süreci başlayan yıldız futbolcu, Denizlispor’la 26 Ekim Pazartesi günü yapılacak maçta takımdaki yerini alamayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig





Yarın:

13.30 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Yeni Malatyaspor (Medaş Konya Büyükşehir)

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)

18 Ekim Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antakya Atatürk)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK (Antalya)

16.00 Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Ülker)

19.00 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)

19 Ekim Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)

20.00 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor (Eryaman)

TFF 1. Lig

Yarın:

13.30 Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.30 Yılport Samsunspor-İstanbulspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eskişehirspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Adanaspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Altay-Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

18 Ekim Pazar:

13.30 Ankaraspor-Giresunspor (Osmanlı)

16.00 Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Bursaspor-Balıkesirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19 Ekim Pazartesi:

19.00 Akhisarspor-Menemenspor (Spor Toto Akhisar)

Misli.com 3. Lig

1. Grup

Yarın:

14.00 Fatsa Belediyespor-Payasspor (Fatsa İlçe)

19.00 Bucaspor 1928-Manisaspor (Yeni Buca)

18 Ekim Pazar:

14.00 Artvin Hopaspor-Belediye Derincespor (Hopa İlçe)

14.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Kemerspor 2003 (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

14.00 Çankaya FK-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.30 Nevşehir Belediyespor-Diyarbekirspor (Nevşehir Gazi)

15.00 Kızılcabölükspor-Ofspor (Kızılcabölük Semt)

15.00 1877 Alemdağspor-Arnavutköy Belediyespor (Alemdağ)

2. Grup

Yarın:

14.00 Kahta 02 Spor-Yozgatspor 1959 (Kahta İlçe)

14.00 Mardin Fosfatspor-Darıca Gençlerbirliği (Mardin 21 Kasım)

14.00 Yomraspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Yomra İlçe)

14.30 Ceyhanspor-Tekirdağspor (Ceyhan İlçe)

14.30 İskenderun FK-Nazilli Belediyespor (Payas İlçe)

15.00 Belediye Kütahyaspor-Çengelköy (Dumlupınar)

15.00 Halide Edip Adıvarspor-Ağrı 1970 Spor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

19.00 Fethiyespor-Karaman Belediyespor (Fethiye İlçe)

3. Grup

Yarın:

14.00 Elazığ Karakoçan FK-Batman Petrolspor (Elazığ Doğukent)

14.00 Cizrespor-Somaspor (Batman Yeni Şehir)

15.00 Çatalcaspor-Çarşambaspor (Tepecik Şenol Güneş)

15.00 Yalovaspor-Karşıyaka (Yalova Atatürk)

15.00 Esenler Erokspor-Şile Yıldızspor (Vefa)

15.00 Gölcükspor-İçel İdmanyurdu (Gölcük Şehir)

18 Ekim Pazar:

14.00 Erbaaspor-Osmanlıspor (Erbaa İlçe)

19.00 Isparta 32 Spor-Altındağspor (Isparta Atatürk)

4. Grup

Yarın:

13.30 Düzcespor-Siirt İl Özel İdaresi (Düzce 18 Temmuz)

14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Kozanspor (Kelkit İlçe)

14.30 68 Aksaray Belediyespor-Muğlaspor (Dağılgan)

14.30 Alanya Kestelspor-Bayrampaşa (Alanya Milli Egemenlik)

15.00 Bursa Yıldırımspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.00 Bergama Belediyespor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Bergama 14 Eylül)

15.00 Sultanbeyli Belediyespor-Adıyaman 1954 Spor (Sultanbeyli Gölet Futbol Sahası)

18 Ekim Pazar:

14.00 52 Orduspor FK-Silivrispor (19 Eylül)