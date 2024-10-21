Beşiktaş'ın Konyaspor galibiyetine rağmen uyarı ve övgü: Bu kadarı çok fazla Bronckhorst | Takımın kalbi Rafa Sİlva

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Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında kozlarını paylaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, siyah - beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada penaltıdan Ciro Immobile ve 45+2. dakikada Rafa Silva kaydetti.

Bu skorun ardından puanını 20'ye yükselten Beşiktaş, 1 maç eksiğiyle 2. sırada yer aldı. Konyaspor ise 11 puanla 11. basamakta yer buldu.

Yazarlarımız Uğur Meleke, Güntekin Onay, Engin Kehale ve Fırat Aydınus karşılaşmayı köşelerinde mercek altına aldı.

Uğur Meleke: Beşiktaş'ın kalbi Rafa Silva

Dün gündüz saatlerinde oynanan maçta vitesi çok yükseltmesine gerek kalmadan kazanan bir Beşiktaş izledik. Beşiktaş’ın bu sezonki kalbi Rafa Silva... Rafa esas rolünde, yani 10 numarada başlayınca sadece kendi performansı değil, etrafındakilerin de verimi artıyor. Gedson önünde Rafa ile daha farklı oynuyor, Semih ve İmmobile’nin katkısı artıyor Portekizli virtüözle. Zaten bu sezon Beşiktaş’ın aksadığı maçların ortak özelliği, Rafa’nın kanatta oynadığı günler olması. Lugano’da 3-3 biten maçta, Amsterdam deplasmanında, Antep’te Rafa kanatta başlamış ve Beşiktaş o günlerden galibiyet çıkaramamıştı.

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NDOUR ÖN LiBERODA ETKiLiYDi

Dün Rafa 66 dakika 10 numara rolünde oynadı. Zaten iki golle fişi çektiler o dakikaya kadar. 66’da Bronckhorst, Musrati’yi sokarken Rafa’yı sağa gönderdi ki bence yine Portekizli’nin rahat olmadığı bir 20 dakikaydı o. Rafa’nın yanı sıra genç Ndour’un da ön libero pozisyonunda etkili oynadığının, 10, 42 ve 62’de üç pozisyonda kritik defansif roller üstlendiğinin altını çizmek gerek.

Güntekin Onay: Bu kadar cömertlik olmaz

Beşiktaş, Konyaspor karşısında ilk yarıda fişi çekti. İlk 45 dakika özellikle 1-0’dan sonra çok daha etkili oynayan siyah beyazlılar Konyaspor’u hataya zorlayarak pozisyonlar buldu.

Maça solda Semih Kılıçsoy, sağda Ernest Muci ile başlayan Beşiktaş, bu 2 oyuncunun hazırladığı pozisyonlarla skora gitti. Gedson Fernandes’in temposu, Arthur Masuaku’nun soldan oyun kurulmasına desteği, Rafa Silva’nın üstün oyun zekası ve tekniğiyle fark yaratan siyah beyazlılar, maçı çok daha farklı kazanacak fırsatları ikinci yarıda yakalamasına rağmen final paslarında ve son vuruşlardaki beceriksizlik yüzünden büyük bir farkı kaçırdı.

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SON BÖLÜMLERDE DÜŞÜŞ YAŞIYOR

Giovanni Van Bronckhorst’un 68. dakikada yaptığı Semih Kılıçsoy-Al Musrati değişikliği radikal görülebilir. Ancak ikinci yarının başında Konyaspor’un arka arkaya girdiği pozisyonlara karşı bir önlem gerekiyordu ve Hollandalı teknik adamın bu değişikliğinin ardından yeşil beyazlılar bir daha fırsat yakalayamadı ve oyunun kontrolü Beşiktaş’ın eline geçti.

Al Musrati sakatlığın ardından fiziksel olarak çok geriye gitmiş. Beşiktaş, maçların son bölümlerinde açık bir şekilde fiziksel olarak düşüş yaşıyor.

133 TOP KAYBI ÇOK FAZLA

Dün 133 top kaybı ile oynaması da siyah beyazlılar için ciddi bir olumsuzluk. Çünkü her top kaybının ardından topu tekrar kazanabilmek için efor sarfetmek zorundasın. Rakip çıkabilirse geri koşmak mecburiyetindesin ve böyle olunca fiziksel olarak düşüş yaşamak da son derece normal. Hollandalı teknik adama sorulması gereken bir soru da Salih Uçan’ın neden hiç süre almaması olmalı.

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Perşembe günü oynanacak Lyon deplasmanı ve ardından Galatasaray derbisi öncesinde bu galibiyet önemli ve değerli.

Konuk Konyaspor’a gelince... Bir sezon boyunca yapacakları basit top kayıplarını bir maçta yapınca Beşiktaş’a çok fazla pozisyon verdiler.

Engin Kehale: Semih’in varlığı fark yarattı

Dolmabahçe’de güneşli havada saat 16:00 maçı. Bir taraftarın futboldan beklentisinin büyük bir kısmı, zaten daha top santraya koymadan karşılanmıştı. Çocuklu aileler, 29 Ekim kutlamaları, stadyumun dört bir yanında sallanan bayraklar keyifli bir 90 dakika vadediyordu.

Giovanni van Bronckhorst, haftalar sonra Semih’e ilk 11’de yer vermiş, merkez tercihini ise Gedson Fernandes ve Ndour’dan yana kullanmıştı. Muci, daha yatkın olduğu sağ taç çizgisini arkasına almıştı.

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Gaziantep FK maçındaki puan kaybının ardından hızlı bir giriş bekleyenler ise yanılıyordu. Siyah beyazlılar ilk şutunu 21. dakikada Masuaku’nun serbest vuruşundan bulurken, bu bölüme kadar özellikle Boateng-Bazoer orta sahasına üstünlük kurmakta zorlandı. Orta saha seçenekleri Beşiktaş için en azından ara transfer dönemine kadar sıkıntı olacak gibi gözüküyor. Konyaspor karşısında Al Musrati olmadan geçirgen bir yapı göze çarparken, bu ikilinin hayal ettirdiği kadar topla oynama becerisini sahaya yansıttığını söylemek zor.

BEŞiKTAŞ ViTESi ARTIRINCA...

Yine de siyah beyazlılar, 21 ve 45. dakikalar arası 8 şut, 0.75’i penaltıdan olmak üzere 1.80 gol beklentisi ve 2-0’lık skor üstünlüğünü yakalamayı başardılar. Beşiktaş vitesi artırdığı anda rakibi telaşlandırma ve kaygılandırma becerisine sahip. Semih’in buradaki rolünü unutmamak gerek. Özellikle bek ile eşleştiğinde ve kaleye yakın topla buluştuğunda büyük tehlike. O maçı çözmese, mücadele çok daha zor olabilirdi. İkinci yarının başındaki 15 dakika, Konya tehlikeleri ile geçti. Bu bölümde Ali Çamdalı’nın öğrencileri 5 şut atarken siyah beyazlılar karşılık veremedi.

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TAKIMIN TAVANI YÜKSEK

Değişikliklerle birlikte Konya’nın saha içi düzeni biraz sekteye uğrarken, siyah beyazlılar geçiş hücumlarından fazlasıyla pozisyon bulmayı başardı. Biraz son pas tercihleri, biraz da son vuruş eksiklikleri farkın açılmasını engelledi. Van Bronckhorst, skorun oyundan daha iyi olduğu bir 90 dakikayı yara almadan ve farklı seçenekler deneyerek geçmeyi başardı. Takımın tavanı yüksek, tabanı ise çok düşük değil. Yarışta kalmak için belirleyici bir özellik.

Fırat Aydınus: Hakem Kadir ‘Sağlam’ durdu ‘VAR’ yokmuş gibi yönetti

Beşiktaş-Konya maçının hakemi Kadir Sağlam genel olarak iyi bir yönetim sergiledi. Son zamanlarda pek şahit olamadığımız biçimde, VAR yokmuş gibi yönetti. Pozisyona yakınlığı ve açısının doğruluğu sayesinde VAR’a bırakmadan penaltıyı verdi.

Maç boyunca, arkasında ve görmediği alanlarda yaşanan sportmenlik dışı eylemleri sahadaki ekip arkadaşlarının yardımıyla çözüp disiplin cezalarını uyguladı. Ama kendisine tavsiyem; oyun akarken sadece topa odaklanması. Aynı zamanda çevre kontrolü yetisini geliştirecek çalışmalar yapması. Bazen üşengeçlikten olsa gerek, pozisyon içinde kalıyor ve görmediği noktalarda yaşanan bu tip eylemleri kaçırıyor.