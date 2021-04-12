Beşiktaş'ın kazanmasıyla Süper Lig'de düşme hattında işler değişti! Medipol Başakşehir...

Spor Arena Detay - Spor Toto Süper Lig 34. hafta mücadelesinde düşme hattında bulunan BB Erzurumspor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş, şampiyonluk yarışındaki en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye yükselterek liderliğini perçinledi.

Sahasında lider Beşiktaş'a boyun eğen BB Erzurumspor ise 28 puanda kalarak ligde kalma yolunda ağır bir yara almış oldu. Siyah beyazlı ekibin kritik galibiyetinin ardından düşme hattında oluşan tabloyu mercek altına aldık.

DÜŞME HATTI ALEV ALEV

Süper Lig'de son 7 sırada bulunan takımlardan Kasımpaşa ile Helenex Yeni Malatyaspor bugün kozlarını paylaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Kasımpaşa, Helenex Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

BUGÜN KRİTİK MAÇ

35 puanla 15. sırada bulunan Kasımpaşa, 33 puanla 16. basamakta yer alan Helenex Yeni Malatyaspor'u mağlup etmesi durumunda, Çaykur Rizespor'un sahasında Trabzonspor'la 0-0 berabere kaldığı haftada puanını 38'e yükselterek 13. sıraya yerleşecek ve rahat bir nefes alacak.

Helenex Yeni Malatyaspor ise İstanbul deplasmanından 3 puan çıkarması durumunda puanını 36'ya yükseltecek ve bir puan farkla rakibinin üstüne çıkacak. Yeni Malatyaspor ayrıca galibiyet halinde 13. basamakta bulunan MKE Ankaragücü ve 14. sıranın sahibi Çaykur Rizespor ile puanlarını eşitleyecek.

DENİZLİSPOR LİGİN DİBİNDEN KURTULABİLİR Mİ?

Ligin son sırasında bulunan Yukatel Denizlispor ise bu akşam zorlu Aytemiz Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Denizlispor, bu mücadeleden 3 puanla ayrılması halinde son basamaktan kurtularak BB Erzurumspor'un üstünde 20. sıraya yerleşecek.

GENÇLERBİRLİĞİ VE KAYSERİSPOR MAĞLUP OLDU, BAŞAKŞEHİR BAY GEÇTİ AMA...

Ligde son 7 sırada bulunan takımlardan Hes Kablo Kayserispor ve Gençlerbirliği haftayı mağlubiyetle kapattı. Gençlerbirliği, düşme hattındaki rakibi MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olurken, Hes Kablo Kayserispor ise sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenildi.

Geçtiğimiz hafta deplasmana Gaziantep FK'ya 2-0 mağlup olan Medipol Başakşehir ise bu haftayı bay geçiyor ancak 33 puanla 17. sırada bulunduğu için tehlike hattından uzaklaşabilmiş değil.

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