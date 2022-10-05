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Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Dele Alli şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Dele Alli#Valerien Ismael
Beşiktaşın İngiliz yıldızı Dele Alli şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2022 07:00

Beşiktaş’ın İngiliz yıldız Dele Alli sezon sonu kupayı kaldırmak dışında bir şey düşünmediğini söyledi.

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Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Dele Alli siyah beyazlı takımın kendisine gösterdiği sevgiye şampiyonluk ile yanıt vermek istediğini söyledi. Beşiktaş Dergisi’ne röportaj veren İngiliz oyuncu siyah beyazlı takıma ne katmak istediği sorulduğunda “Şampiyonluk” yanıtını verirken sözlerini şöyle sürdürdü:

BENiM iÇiN ANLAMI BÜYÜK

“Buraya gelmeden önce, Beşiktaş’ın benim için ne denli harika bir tecrübe olacağını tahmin etmiyordum. Geldiğimden beri burada gördüğüm bu sevgiyi ne tahmin etmiştim ne de hayal etmiştim. Bu da bana çok anlam ifade ediyor.

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ZOR AMA MERAK iÇiNDEYiM

Bu sevginin karşılığında kendimi rahat hissedebileceğim ve vermek istediğim tek geri dönüş taraftarlara bir şampiyonluk armağan etmek olacaktır. Ancak bu şekilde bunun karşılığını verebilmiş hissederim. Şampiyonluk haricindeki herhangi bir ihtimal de benim için hedefe ulaşılmış bir durum olarak kalmayacak zihnimde.

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Bu yüzden kesinlikle şampiyon olmak istiyorum ve haliyle zor geçeceğini bilmeme rağmen tüm sezonu müthiş bir merakla deneyimlemek istiyorum.”

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TÜRKiYE’DEKi FUTBOLSEVERLiK SAYGIYI GERÇEKTEN HAK EDiYOR

“Türkiye liginde beni şaşırtan çok unsur var. Kulüplerin birbirleri arasındaki o rekabetçi ortam çok dikkat çekici. Şu ana kadar gördüğüm her takımın ve taraftarın kulübüne olan tutkusu ve bağlılığından bahsediyorum tabii. Sahiden saygıyı hak eden bir futbolseverlik hâkim burada. Beşiktaş üzerinden de konuşacak olursak, kısa süre içinde gördüğüm bu ilgi ve alaka, taraftarlarımızın tutkusu ve yaklaşımı sahiden muazzam.”

iNSANLAR BENi ANLAMIYOR AMA ZOR BiR KARAKTER DEĞiLiMDiR

“Çok sakin bir insanımdır, fazlasıyla rahatımdır. İnsanlar beni anlamayı biraz zor buluyor aslında, anlamakta zorlanırlar ancak çok da zor bir karakter değilimdir. Hayatın birçok anından keyif almaya çalışan bir yapım var. İnsanın kendini anlatması bir hayli zormuş ama sanırım özümde böyle biriyim.”

Ismael en baştan itibaren bana çok güvendi, o güveni hissetmek de benim için çok önemli.”

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#Beşiktaş#Dele Alli#Valerien Ismael

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