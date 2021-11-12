Beşiktaş'ın hazırlık maçında yönetime büyük tepki!

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UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki 4 maçını da kaybeden, son 4 karşılaşmasının 3’ünde yenilen Beşiktaş, milli arada Kuzey Makedonya ekibi Shkupi ile hazırlık müsabakasında buluştu. Siyah beyazlılar, sahası Vodafone Park’taki maçta rakibini 3-0 yenerek hem moral buldu hem de sakatlıktan yeni çıkan ve fazla forma şansı bulamayan isimlerinin durumunu görmüş oldu.

12 KARŞILAŞMA SONRA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Beşiktaş resmi maçlarda üst üste 12 karşılaşmada kalesini gole kapatamadı. Siyah beyazlılar, bu süreçte 13. buluşmasında hazırlık müsabakasında Kuzey Makedonya ekibini mağlup ederken, uzun bir aradan sonra bir maçı gol yemeden tamamladı. Kartal son olarak ligdeki 3-0’lık Malatyaspor maçında gol yememişti.

YÖNETİME BÜYÜK TEPKİ

Kartal, Shkupi’yi konuk ederken taraftarlar da Vodafone Park’ta maçı takip etti. Taraftarlar, hakem hataları konusunda sessiz kalındığını düşünerek tepki gösterdi ve “Ne zaman şampiyonluk diye bağırsak, yönetimin sesi çıkmıyor. Söylesene bize başkan, hakemlere ne oluyor?” şeklinde tezahüratlarda bulundu.