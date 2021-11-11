Beşiktaş FK 3-0 FK Shkupi (Maç Özeti ve Golleri)

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, milli arada Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden FK Shkupi ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi kazanan taraf, 3-0'lık skorla Beşiktaş oldu.

Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Mehmet Topal, 17. dakikada Alex Teixeira ve 52. dakikada Güven Yalçın kaydetti. Konuk takım ise müsabaka boyunca gol sevinci yaşayamadı.

CAN BOZDOĞAN DİKKAT ÇEKTİ

Hürriyet Gazetesi Beşiktaş Muhabiri İsmail Er, müsabakayla ilgili gözlemlerini şu sözlerle aktardı:

"Genelde kenarda bekleyen yedekler, kendilerini gösterme şansı buldular. Gurbetçi oyuncu Can dikkat çekmesini bildi. Sakatlıktan çakan Mehmet ve Nkoudou maç eksiğini tamamladı. Alttan gelen genç isimler; sırıtmadı. Souza, Alex, Necip ve Ghezzal tecrübesini ortaya koydu. Oğuzhan ise hala üstündeki durgunluğu atmış gözükmedi."

RICARDO QUARESMA TEZAHÜRATLARI

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Beşiktaş taraftarı, Vodafone Park'ta oynanan mücadelede ilk yarının sonlarına doğru Ricardo Quaresma tezahüratlarında bulundu. Aynı tribünler maçın son anlarında ise teknik direktör Sergen Yalçın'dan selam istedi.