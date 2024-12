Beşiktaş'ın golünü kim attı? Ciro Immobile ve Oxlade-Chamberlain'den eğlenceli cevaplar

Haberin Devamı

Beşiktaşlı futbolcular Ciro Immobile, Oxlade-Chamberlain Emirhan Topçu, Svensson ve Tayyip Talha Sanuç, Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0 yendikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

IMMOBILE: BUNA İHTİYACIMIZ VARDI

Buna ihtiyacımız vardı. Son 1 ay çok puan kaybettik. Bu derbi çok önemliydi. Kendimize gelmek için bu galibiyet çok kritikti. Maçtan önce baskı vardı. Her şeyden çok kazanmak istiyorduk. Sezona yaptığımız iyi başlangıçtan sonra kayıplar oldu. İlerisi için keyif alacağımız bir derbi galibiyeti elde ettik.

"TOPA DOKUNDUM, GOL BENİM"

Ben topa dokunmak istedim ama önemli olan goldü zaten. Topa dokundum, gol benim golüm. (Gülerek)

OXLADE-CHAMBERLAIN: GOLÜ ATACAĞIMIZI HİSSEDİYORDUK

Muazzam bir galibiyet. Son zamanlarda iyi değildik, kötü mağlubiyetler aldık. Bunu çevirmemiz gerektiğinin bilincindeydik. Bugün de bu mantaliteyle sahaya çıktı. İyi oynadık, fırsatlar yakaladık, herkes çok savaştı. Golü atacağımızı hissediyorduk. Fenerbahçe'nin de fırsatları vardı. Bu muazzam derbi galibiyeti umarım bizim için dönüm noktası olur. Buradan işleri iyiye çeviririz diye düşünüyorum.

"GERİ DÖNMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM, BEKLEDİM"

Serdar Hoca'ya müteşekkirim bu fırsat için. Benim görevim hazır olmak ve şans bulunca sahaya yansıtmak. Ben profesyonel şekilde çalışıyorum. Forma gelince hazır olan biriyim. Serdar Hoca geçen hafta ve bu hafta şans verdi. Elimden geldiğince takıma yardımcı oldum. Beşiktaş büyük camia ve ben buranın profesyonel bir futbolcusuyum. Futbolda her şey olabilir. Ben takıma geri dönme şansımı her zaman beklerim. Ben her zaman hazır şekilde çalışmaya devam edeceğim. Hem bireysel hem kolektif olarak bundan sonra daha iyi oynarız.

"IMMOBILE'NİN DOKUNMADIĞINI GÖRDÜM"

Sahada dokunmadığını düşündüm Ciro'nun, baktım kutluyor. Herhalde dokundu dedim. Kimin attığından çok Beşiktaş'ın kazanması önemli. Ciro dokunmadıysa golü alırım.

EMİRHAN: TARAFTARLA BARIŞMA MAÇIYDI

Maçtan önce Serdar Hoca 'savaşın' dedi, savaştıktan sonra her şey olur dedi. Dediği oldu. Çok iyi savaştık, çok iyi top oynadık. Hak ettiğimiz bir 3 puanı aldık. Mert Ağabey röportajında değinmişti, Fenerbahçe maçı taraftarla barış maçı demişti. Öyle oldu. İnşallah aynı desteği gösterirler, biz de aynı şekilde top oynamaya devam ederiz. Bireysel olarak değil takım olarak; çizgiden çıkardığım o pozisyon önemliydi, zordu. O dakikadan sonra arka adalemde ağrı oldu. Maç bitene kadar öyle devam ettim. Bu bir bahane değil. O yüzden doğru işler yaptıysam ne mutlu bana... Sakatlık falan yok, bir ağrı var. Ciddi bir şey yok.

SVENSSON: YETENEK YOK, MÜCADELE ETMEM LAZIM

Zor bir dönemdeyiz. Takım olarak galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Serdar hocayı tebrik etmek istiyorum. Çünkü çok güzel işler yapıyor. Biz iyi hazırlandık. Maçlarda en önemlisi komple oynamak ve biz de iyi mücadele ettik, iyi savaştık. Yetenek yok, mücadele etmem lazım. Ben kalbimle oynamaya ve her gün hazır olmaya çalışıyorum. Takımıma yardım etmek istiyorum. Maximin çok iyi oyuncu. Ona karşı çok konsantre oynamam gerekiyordu. Hızlı bir oyuncu.

TAYYİP TALHA: FORMAYA KAVUŞMAK İÇİN UYKUSUZ KALDIM

Maç özelinde çok mutluyum. Uzun zamandır formamdan uzaktım. İki sezon önce Fenerbahçe müsabakasında sakatlık yaşamıştım ve uzun sürdü. Bu süreç benim için çok zorlu geçti. Gerçekten formama kavuşmak için birçok gece uykusuz kaldım. Ama sonuç olarak bugün yine sahadaydım. Takımıma faydalı olabildiğimi düşünüyorum. Güzel bir galibiyetle dönmek için benim için önemliydi. Taraftarlarımızı da uzun zamandır üzüyoruz. Bu galibiyet onları da umarım mutlu etmiştir. Bir galibiyetin bile bütün havayı değiştirebileceğini düşünüyorum. Bugün de çok iyi güzel bir destek vardı. Stadyuma gelip destek olan tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.

"HAK EDİLMİŞ BİR GALİBİYET"

Uzun zamandır böyle bir galibiyete hasret kaldığımız için biraz fazla sevindik diyebilirim. Başkanımız da yanıma geldi. İçeride güzel bir kutlama oldu. Bu maçın bizim için bir dönüm noktası olacağını düşünüyorduk. Hocamızın da söylediği gibi iyi oyunculara sahibiz fakat sahada kavga etmeli ve iyi mücadele etmemiz gerekiyor. Süre alan bütün arkadaşlarım sahada iyi mücadele ettiler. Hak edilmiş bir galibiyet oldu.