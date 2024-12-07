Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ilkler yaşandı! 26 maçlık rekor seri sona erdi

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Trendyol Süper Lig 15. hafta maçında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ 5 MAÇ SONRA KAZANDI

Hem yönetimsel hem de sportif açıdan zor günler geçiren siyah-beyazlılar, bu derbi galibiyetiyle moral buldu. Kartal aynı zamanda ligde 5 maç sonra da galibiyetle tanıştı. Bu süreçte Galatasaray, Kasımpaşa ve Göztepe’ye kaybeden Beşiktaş, Başakşehir ile Hatayspor’la da berabere kalmıştı.

FENERBAHÇE'NİN 5 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SON BULDU

Derbi öncesi çıktığı son 5 lig maçından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler ezeli rakibine kaybederken, galibiyet serisi de sona erdi. Jose Mourinho'nun öğrencileri son 7 lig maçında ise 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etmişti.

MOURINHO İKİNCİ DERBİSİNİ DE KAYBETTİ

Sezon başı takımın başına geçen Jose Mourinho, Süper Lig'de 2. derbisini de kaybetti. Ligin 6. haftasında evinde Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 kaybetti. Fenerbahçe bu sezon aldığı 2 mağlubiyeti de derbilerde yaşadı.

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Süper Lig tarihinde görev yapan hiçbir Portekizli teknik adam, Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup edemedi.

Ligde görev yapan Portekizliler: Mourinho, Jesus, Vitor Pereira, Sa Pinto, Morais, Couceiro

FENERBAHÇE İLK KEZ GOL ATAMADI

Bu sezon çıktığı 13 maçta 36 gol atarak en golcü takımı olan sarı-lacivertliler, derbide sevinç yaşayamadı. Jose Mourinho'nun öğrencileri bu maça kadar tüm maçlarda rakip fileleri sarsmayı başardı. Öte yandan ligin en az gol yiyen takımı da olan Fenerbahçe, bugün kalesinde 13. golünü golü gördü.

Sarı-lacivertliler bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 9 maçta da gol kaydetti.

İKİ MAÇ SONRA FENERBAHÇE'Yİ YENDİ

Bu sonuçla siyah-beyazlılar, ligde 2 maç sonra rakibine karşı galip gelmeyi başardı. Geçtiğimiz sezon oynanan 2 derbiyi sarı-lacivertliler, 3-1 ve 2-1’lik skorlarla kazanmıştı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 11 mücadeleye bakıldığında da Kartal, galibiyet sayısında öne geçti. Geride kalan 10 maçta her iki takımın da 3’er galibiyeti bulunuyordu. Beşiktaş, bu akşam kazanarak bu sayıyı 4’e çıkardı.

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5 MAÇ SONRA DERBİ GALİBİYETİ

Siyah-beyazlılar bu galibiyetle ezeli rakiplerine karşı süregelen galibiyet hasretine de son verdi. Kartal, geçtiğimiz sezondan bu yana ligde ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı son 5 maçın tamamını kaybetmişti.



Siyah-beyazlı takım, bu kötü gidişatı Fenerbahçe derbisinde sonlandırdı.

26 MAÇLIK REKOR SERİ BİTTİ

Derbiye kadar ligde deplasmanlarda 26 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe'nin bu rekor serisi de Beşiktaş karşısında sona ermş oldu.

EVİNDE 4 YIL SONRA FENERBAHÇE'Yİ YENDİ

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla sahasında rakibine karşı galibiyet hasretini de sonlandırdı. Dolmabahçe’de Fenerbahçe’yi en son 19 Temmuz 2020 tarihinde 2-0’lık skorla mağlup eden Kartal, daha sonraki 4 karşılaşmada 3 beraberlik, 1 mağlubiyet almıştı.

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SERDAR TOPRAKTEPE'DEN İLK DERBİ ZAFERİ

Siyah-beyazlıların 2023-2024 sezonunda teknik direktörler Rıza Çalımbay ile Fernando Santos ve bu sezon da Giovanni van Bronckhorst’la yol ayrımına gitmesiyle 3. kez vekaleten teknik direktörlük görevine getirilen Topraktepe, sarı-lacivertlilere karşı 2. maçında ilk galibiyetini elde etti. 48 yaşındaki antrenör, geçtiğimiz sezonun 34. haftasındaki Fenerbahçe maçında da teknik sorumluydu ve bu mücadeleyi ev sahibi sarı-lacivertliler, 2-1 kazanmıştı.