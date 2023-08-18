Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar: Takımın lideri değilim, bir parçasıyım

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Beşiktaş'ın Neftçi Bakü karşısında geri dönüşünü başlaan Aboubakar, maçın ardından şöyle konuştu:

Lider değilim, takımın parçasıyım. Gelişmek için, Beşiktaş'ı daha yukarıya taşımak için herkese yardımcı olan bir oyuncuyum. Takımın bir parçasıyım. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Geriden geldik ve iyi bir takım ruhu sergiledik. İkinci yarıda karakter sergiledik ve maçı kazandık. Önümüzdeki maçlar için iyi bir örnek oldu. Savaşan, bırakmayan bir takım olduğumuzu gösterdik. Mutluyuz.

Ghezzal çok önemli bir karakter, çok iyi bir oyuncu. Herkes hayatta zor onlar yaşıyor. Her zaman onun yanındayız. Zor anlar yaşıyor ama inanıyorum ki eski haline dönecek, tüm sorunlar çözülecek ve bizimle olacak.

DEMİR EGE TIKNAZ: RAKİP FARK ETMİYOR

Maça ilk 11'de çıkan genç futbolcu DEMİR EGE TIKNAZ ise şunları söyledi:

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Rachid'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalbimiz onunla. Maça gelecek olursak, ilk yarıda biraz gelgitli bir maç oldu ama ikinci yarıda kontrol bizdeydi. Bizim için güzel geçti diyebilirim. Bizim için rakip fark etmiyor. Hedefimiz Konferans Ligi'nde son ana kadar gidebilmek, o yüzden elimizden geleni yapmaya çalışacağız.