Aboubakar'a 12 dakika yetti! Beşiktaş - Neftçi Bakü maçına girdi, skoru ve oyunu değiştirdi

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3’üncü Eleme Turu rövanşında Beşiktaş sahasında Netfçi Bakü’yü konuk etti. Beşiktaş Stadyumu’nda saat 21.00’de başlayan karşılaşmada İsviçre Futbol Federasyonu’ndan Lukas Fahndrich düdük çaldı. Fahndrich’in yardımcılıklarını ise Jonas Emi ve Guillaume Maire üstlendi. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan temsilcimiz, ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 2-1 kazandı ve galibiyetle tur atladı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 6 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig’in ilk haftasında 1-0 kazanılan Fatih Karagümrük maçının 11’inden 6 değişikliğe giderek Neftçi Bakü karşısında takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam; Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Onur Bulut ve Aboubakar’ın yerine; Amartey, Umut Meraş, Demir Ege Tıknaz, Onana, Rebic ve Semih Kılıçsoy’u ilk 11’de görevlendirdi.

Haberin Devamı

Kaleyi Mert Günok’a emanet eden Şenol Güneş, savunma dörtlüsünü Rosier, Necip Uysal, Amartey ve Umut Meraş’tan oluşturdu. Orta alanda genç Demir Ege Tıknaz, yeni transfer Onana ve Gedson’u sahaya süren Güneş, hücum hattının sağında Semih Kılıçsoy, solunda ise Rebic’i görevlendirdi. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Muleka oldu.

Beşiktaş, Neftçi Bakü karşılaşmasına şu 11 ile çıktı: “Mert - Rosier, Necip Uysal, Amartey, Demir Ege Tıknaz, Onana, Gedson, Semih Kılıçsoy, Rebic, Muleka.”

SİYAH-BEYAZLILARDA 4 İSİM İLK KEZ İLK 11’DE

Beşiktaş’ın Netfçi Bakü’yü konuk ettiği karşılaşmada 4 isim bu sezon ilk kez ilk 11’de görev aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Azerbaycan ekibi karşısında yeni transferler Rebic ve Onana ile altyapı patentli futbolcular Demir Ege Tıknaz ile Semih Kılıçsoy’u ilk 11’de görevlendirdi. 4 isim de daha önce oynanan karşılaşmalarda sonradan oyuna dahil olmuştu. Rebic, Onana, Demir Ege ve Semih Kılıçsoy, bu sezon siyah-beyazlı formayla ilk 11’de ilk kez görev yaptılar.

RASHICA’YA ÖZEL İLGİ

Siyah-beyazlı taraftarlar karşılaşma öncesinde bütün takımı tribünlere çağırırken, yeni transfer Milot Rashica’ya özel ilgi gösterdi. Beşiktaşlı taraftarlar her karşılaşma öncesinde olduğu gibi futbolcuları tek tek tribünlere çağırdı. Karşılaşmada kadrosunda yer alamayan yeni transferler Milot Rashica ve Alex Oxlade-Chamberlain de tribünlere çağrıldı. Beşiktaşlı taraftarların, geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen Milot Rashica’yı tribünlere çağırırken büyük coşku yaşaması dikkat çekti.

Haberin Devamı

NEFTÇI BAKÜ İLE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Beşiktaş’ta karşılaşma öncesinde Neftçi Bakü ile iş birliği protokolü imzaladı. İmzalanan protokol çerçevesinde; iki takım arasında dostluk maçları yapılması, kulüpler arası tesis kullanımı, teknik direktörler arası diyalog, oyuncuların iki takımda da oynayabilme hakkı, pazarlama ve sponsorluk konularında ortak proje üretimi, karşılıklı lisanslı ürün satışı, bilet hakkı, futbol okulu açma yetkisi ve altyapı kardeşliği gibi konularda iş birliği yapılacak.

AZERBAYCAN BASINI BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Beşiktaş’ın Neftçi Bakü’yü konuk ettiği karşılaşmaya Azerbaycanlı basın mensupları da büyük ilgi gösterdi. Azerbaycan’dan gelen 27 basın mensubu, iki takımın karşılaşmasını tribünden takip etti.

Haberin Devamı

ABOUBAKAR GİRDİ, GOLÜNÜ ATTI

Neftçi Bakü karşısında ilk yarısı 1-0 geride kapatan Beşiktaş'ta Aboubakar ikinci yarıya Rebic'in yerine oyunda başladı.

57. dakikada Masuaku'nun soldan pasını alan yıldız golcü, sağ ayağının içiyle uzak köşeye şık bir vuruş yaptı ve topu ağlara göndererek skora dengeyi getirdi.

Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıktığı 2016/17'den bu yana Avrupa kupalarında en fazla gol atan isim olan Vincent Aboubakar (9), bu sezon Konferans Ligi'nde çıktığı dört maçta da gole katkı yaptı.

Neftçi Bakü: Gol

Neftçi Bakü: Gol

Tirana: Gol

Tirana: Asist

MULEKA ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARDI

Beşiktaş, 71. dakikada Muleka ile öne geçti. Sağdan gelen ortada topu kontrol ederken yerde kalan Muleka, ayağa kalkıp rakiplerinden kurduldu, kaleciyi de geçen Demokratik Kongolu golcü, dar açıdan topu ağlara göndertip takımını öne geçirdi.

Haberin Devamı

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULARDAN GHEZZAL'A DESTEK

Beşiktaşlı futbolcular, kayınvalidesi ile oğlu trafik kazası geçiren Ghezzal'a da destek olmayı ihmal etmedi. Siyah-beyazlı oyuncular, Aboubakar'ın attığı beraberlik golünün ardından; 'Hepimiz seninleyiz Rachid, desteğimiz seninle' yazılı forma açtılar.