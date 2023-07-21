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Beşiktaş'ın eski yıldızı Nathan Redmond'ın yeni takımı belli oldu

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#Transfer#Redmond#Beşiktaş
Beşiktaşın eski yıldızı Nathan Redmondın yeni takımı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 14:31

Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren ve kalıcı transfer için uzun süre Siyah-beyazlıların gündeminde kalan Nathan Redmond, Premier Lig ekibi Burnley'e transfer oldu.

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Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren ve ligin ikinci yarısında sergilediği performansla traftarın gönlüne giren Nathan Redmond'ın yeni takımı belli oldu.

Beşiktaş, Southampton ile sözleşmesi sona eren İngiliz futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak için büyük uğraş vermiş ancak Redmond ikna edilememişti.

Premier Lig ekibi Burnley, Redmond'ı kadrosuna kattığını açıkladı. 29 yaşındaki futbolcu yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşmede 1 yıllık opsiyon da bulunuyor.

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Beşiktaşın eski yıldızı Nathan Redmondın yeni takımı belli oldu

REDMOND'IN BEŞİKTAŞ'A VEDA MESAJI

Nathan Redmond, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla Beşiktaş'a veda etmişti.

Güzel Beşiktaş taraftarına,

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Geldiğim ilk günden beri bana sadece sevgi ve destek gösterdiniz. Vodafone Park’taki akşamlar, derbi akşamları ve tüm diğer birlikte yaşadığımız anlarda - zor dönemlerde de harika dönemlerde de - siz her zaman en muhteşem ve en gürültülü desteği verdiniz ve benim sizlerin dünyadaki en iyi taraftarlar olduğunuzu fark etmemi sağladınız!

Benim ve ailem için oraya geri dönmeyecek ve bu sene siyah beyaz formayı giymeyecek olmak zor bir karar ama orada sizlerle geçirdiğim bir sezon için ve birlikte oluşturduğumuz gerçekten özel anılar ve hikayemiz için hayat boyu sizlere şükran duyacağım.

Gelecekte her zaman takımı takip ediyor olacağım. Size bundan sonrası için şansların en güzelini diliyorum.

Bu bir elveda değil, bu bir “görüşmek üzere”

Sonsuz sevgilerimle.

 

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#Transfer#Redmond#Beşiktaş