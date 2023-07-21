Beşiktaş'ın Lyanco transferinde son dakika pürüzü! İstanbul'a gelmişti ama...

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Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu, Fenerbahçe'den Dusan Tadic çalımı yiyen Beşiktaş, bu hafta transferde gaza basmış ve üç ismi İstanbul'a getirmişti.

Lyanco, Çarşamba akşamı, Jean Onana ve Daniel Amartey ise dün gece Siyah-beyazlılara imza atmak için İstanbul'a geldi ancak Lyanco transferinde son dakika pürüzü çıktı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre imza aşamasına gelen Lyanco'nun sözleşmesinde bazı pürüzler çıktı. Southampton'ın da sözleşme imzalanmasıyla ilgili durumu takip ettiği ifade edildi.

"DİZİNDE PROBLEM VAR, AMELİYAT OLMASI GEREK"

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Lyanco'nu sağlık kontrollerinde problem çıktı.

"Sağlık kontrollerinde Lyanco'nun diz kıkırdağında erime ve menisküsünde sakatlık çıktı. Oyuncunun ameliyat olması gerekiyor. Beşiktaş, transferi beklemeye aldı."

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"BEŞİKTAŞ TRANSFERİ ASKIYA ALDI"

İHA'nın haberine göre ise Lyancodizindeki sakatlık sebebiyle sağlık kontrollerini geçemedi, Beşiktaş transferi askıya aldı.

"BEN DE BEŞİKTAŞ TARAFTARI GİBİ ÇILGINIM"

Beşiktaş'ın 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katması beklenen Lyanco, İstanbul'a geldikten sonra yaptığı ilk açıklamada; "Burada olduğum için mutluyum. Yeni başlangıç için heyecanlıyım. Ben de Beşiktaş taraftarları gibi çılgınım. Bu kulüp için elimden gelen hey şeyi yapacağım." demişti.

AMARTEY 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Fabrizio Romano, sabaha karşı İstanbul'a gelen Daniel Amartey'in ise 3 yıllık sözleşme imzalayacağını yazdı.