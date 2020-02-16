Beşiktaş'ın büyük hüsranı

Ligde bu sezon 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgiyle 36 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, 7. sırada kaldı.

Beşiktaş, 22. haftalar dikkate alındığında, ligin 34 hafta olarak oynanmaya başladığı 1994-1995'ten beri en kötü dereceyi bu sezon yaptı.

Siyah-beyazlı takım, 2010-2011 ve 1997-1998 sezonlarında 22. haftalarda 6. sırada yer almıştı. 2010-2011 sezonunu 5. sırada tamamlayan Beşiktaş'ın 1997-1998'de ise sıralaması değişmemişti.

Beşiktaş, 2009-2010 ve 2005-2006 sezonlarında da 22. haftaları 5. sırada geçti. 2009-2010'un sonunda 4. sıraya yükselen siyah-beyazlı ekip, 2005-2006'da ise üçüncülüğe kadar çıkmayı başardı.

Siyah-beyazlı ekip, diğer sezonlarda ise ilk 4'ün içinde kalmayı bildi.





- Şampiyonluk mücadelesinden koptu kopacak



Beşiktaş'ın ligdeki şampiyonluk umutları giderek azalırken, Avrupa kupalarına katılmak için de büyük bir mücadele vermesi gerekecek.

Zirvenin gerisinde kalan siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmak için gereken 2'ncilikten de uzak kaldı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı için de üstündeki 6 takımla büyük bir rekabetin içinde olacak.

Ligin 6. sırasında bulunan Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlı ekip, maç fazlasıyla 3 puan önünde bulunduğu Göztepe'nin de önüne geçmesine engel olmaya çalışacak.



- Son 9 sezonun en çok yenilgisi



Beşiktaş, 22. haftalar dikkate alındığında son 9 sezonun en çok yenilgisini yaşamaktan kurtulamadı.

Bu sezon ligde 8 kez rakiplerine mağlup olan Beşiktaş, geçen sezon 22. hafta sonunda 5 yenilgi yaşamıştı. 2017-2018 ve 2011-2012'de üçer kez mağlup olan siyah-beyazlılar; 2014-2015, 2013-2014 ve 2012-2013 sezonlarının 22. haftalarında dörder kez yenildi.

2016-2017 ile 2015-2016 sezonlarında ikişer kez sahadan mağlup ayrılan Beşiktaş, 2010-2011'in 22. haftasında ise 8 defa rakiplerinin üstünlüğüne tanık oldu.



- Deplasmanda da son 9 sezonun en düşük puanı



Siyah-beyazlı ekip, ligdeki deplasman maçlarında da son 9 sezonun en düşük puanına ulaştı.

Bu sezonun 22. haftasına kadar 11 dış saha mücadelesine çıkan Beşiktaş; 4 galibiyet, bir beraberlik ve 6 yenilgiyle 13 puan elde edebildi.

Siyah-beyazlılar, aynı performansı 2010-2011'de de göstermişti. Söz konusu sezonun 22. haftasına kadar deplasmanda 4 galibiyet, bir beraberlik ve 5 yenilgi alan Beşiktaş, 13 puanda kalmıştı.

Bir sonraki sezonun aynı döneminin 22. haftasındaki dış saha maçlarında 18 puan toplayan Beşiktaş; 2012-2013'te 17, 2013-2014'te 21, 2014-2015'te 27, 2015-2016'da 26, 2016-2017'de 24, 2017-2018'de 17 ve geçen sezon da 19 puan elde etmişti.