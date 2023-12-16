Beşiktaş'ın borcu açıklandı!

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Beşiktaş'ın 2023 Yılı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nın 3’üncüsü Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi. Hasan Arat başkanlığındaki yeni yönetimin ilk divan toplantısına katılım beklenenden az olurken, yönetim kurulu Feyyaz Uçar haricinde tam kadro toplantıda yer aldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantı, Divan Başkanı Tevfik Yamantürk’ün konuşması ile devam etti. Yamantürk’ten sonra kürsüye gelen Özgür Şentürk, Denetleme Kurulunun hazırladığı raporu sundu.

8 MİLYAR 282 MİLYON TL!





Bu rapora göre Beşiktaş’ın 31 Ağustos 2023 itibariyle toplam borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin 263 liraya ulaştı. Ayrıca bir önceki toplantıda açıklanan 6 milyar 696 milyon 974 bin 534 liralık borçta yaklaşık 1,5 milyar TL'lik bir artış yaşandı.

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"PARA İLE ÖDENEBİLECEK GİBİ DEĞİL"

Divan Başkanı Tevfik Yamantürk, siyah - beyazlı kulübün borcuyla ilgili olarak "Para ile ödenebilecek bir borca sahip değiliz." ifadelerini kullandı.