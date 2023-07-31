Beşiktaş'ın Ante Rebic transferinin maliyeti belli oldu! "Transferler devam edecek" mesajı...

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Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş 2022-23 sezonunun ardından takviye edilecek bölgelerde sol kanadı en başa koyarken tecrübeli teknik adam sonunda istediği transfere kavuştu: Ante Rebic. Siyah beyazlıların uzun süredir görüştüğü, Nathan Redmond’ın takımda kalmayacağını açıklamasının ardından temaslarını hızlandırdığı Hırvat yıldız dün İstanbul’a geldi. Beşiktaş, Milano ekibini 500 bin Euro bonservis ücreti+1 milyon Euro gerçekleşebilir bonus+%20 sonraki satıştan pay ile ikna etti. 2 yıllık sözleşme imzalayacak oyuncu ise senelik 2.5 milyon Euro ücret alacak.

BİLGİLER ESKİ KARTAL VİDA’DAN

Milan’la anlaşma sağlanmasının ardından Hırvat futbolcu yönetici Tarkan Ser’in uçağı ile dün öğleden sonra Beşiktaş’la sözleşme imzalamak için İstanbul’a geldi. Hırvat yıldız, havaalanında yaptığı açıklamada “Burada olduğum için mutluyum. Yakın zamanda arkadaşlarımla ve hocamla tanışmak istiyorum” derken siyah beyazlı takımda giyeceği forma için “7 numarayı seçtim” ifadelerini kullandı. Rebic, Beşiktaş’a gelmeden önce vatandaşı Domagoj Vida ile konuştuğunu belirtirken “Vida ile konuştum. Gayet güzel şeyler söyledi, her şey olumlu” değerlendirmesini yaptı.

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GÜNEŞ’İN ELİNİ RAHATLATACAK

Beşiktaş’ta Rebic’in transferi teknik direktör Şenol Güneş’in elini bir hayli rahatlatacak. 32 yaşındaki futbolcu asıl bölgesi sol kanat olmasına karşın santrfor, forvet arkası, sağ kanat ve 10 numara olarak görev yapabiliyor. 2018- 19’da Eintracht Frankfurt’tan kiralık olarak Milan’a gelen Rebic o sezon 36 resmi maçta 15 gol, 5 asistlik bir performansa imza attı. Milano ekibi sözleşmesinin bitmesi sonrası 6.7 milyon Euro’ya Hırvat yıldızın bonservisini aldı. Milan ile 2021-22 sezonunda Serie A şampiyonluğu da yaşalan Rebic, İtalyan devinde toplamda 123 resmi maça çıkarken 29 gol, 17 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFERLERiN DEVAMI GELECEK

Ante Rebic’i özel uçağı ile İstanbul’a getiren Beşiktaşlı yönetici Tarkan Ser, transfer çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Siyah beyazlı yönetici, havalanında yaptığı açıklamada “Beşiktaş’ta transfer bitmedi. Her an gelişmeler olabilir, içiniz rahat olsun” dedi. Geçen sezon geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Arthur Masuaku’nun da bonservisini alan siyah beyazlılar şu ana kadar Emrecan Bulut, Jean Onana, Daniel Amartey ve Ante Rebic’i kadrosuna kattı.

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