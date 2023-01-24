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Beşiktaş'ı şaşırtan Jonjo Shelvey açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Jonjo Shelvey#Transfer
Beşiktaşı şaşırtan Jonjo Shelvey açıklaması
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2023 07:00

Newcastle Teknik Direktörü Howe, Beşiktaş’ın istediği oyuncu ile ilgili konuştu.

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Beşiktaş'ın orta sahaya takviye için prensipte el sıkıştığı Jonjo Shelvey ile ilgili kulübü Newcastle United cephesinden gelen haberler can sıktı. İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında bugün deplasmanda Southampton ile karşılaşacak olan Newcastle United’da, teknik direktör Eddie Howe dün düzenlediği basın toplantısında Shelvey’in Beşiktaş’a transfer olacağı şeklindeki iddialara şu yanıtı verdi:

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2 MAÇ DAHA OYNARSA...

“Tüm spekülasyonlara şaşırdım. Bu iddianın nereden çıktığı hakkında hiçbir fikrim yok. Kesinlikle bizden gelmiyor. Jonjo, Newcastle United’ın çok değerli bir üyesi.” Bu sezon takımı ile 5 maçta 122 dakika süre alan 30 yaşındaki futbolcu 2 maçta daha görev yaparsa sezon sonu bitecek sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak.

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#Beşiktaş#Jonjo Shelvey#Transfer

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