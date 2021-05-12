Beşiktaş'ı Rachid Ghezzal de kurtaramadı

Bu sezonki performansıyla kiralık olarak forma giydiği siyah beyazlıların başarısında büyük pay sahibi olan Cezayirli yıldız futbolcu, Süper Lig’deki son 5 karşılaşmada fileleri 4. kez havalandırdı. 7. golünü atan Ghezzal, 17 asistle de 24 gole direkt katkı sağladı.

LARİN’DEN 5. ASİST

Bu sezon 19 gol atan Cyle Larin, Ghezzal’in golünde asisti yapan isim oldu ve 5 asiste ulaştı.

KARAGÜMRÜK’ÜN iLK ŞUTU GOL OLDU

Mücadeleye büyük baskıyla başlayan Beşiktaş karşısında kaleye ilk şutunu 39. dakikada çeken Karagümrük, bu şutta Jure Balkovec’in asistinde Andrea Bertolacci ile fileleri havalandırdı. Bu bölümü kadar Beşiktaş ise 2’si isabetli 5 şutta gol sevinci yaşayamadı.

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