Beşiktaş'ı Rachid Ghezzal de kurtaramadı
Asist kralı olan Cezayirli yıldız ligdeki son 5 maçta 4 gol attı. Süper Lig’deki kritik Karagümrük maçında ilk yarıda 1-0 geriye düşen siyah beyazlılarda, 54. dakikada sahneye çıkan Rachid Ghezzal, skoru 1-1’e giden golü attı.
Bu sezonki performansıyla kiralık olarak forma giydiği siyah beyazlıların başarısında büyük pay sahibi olan Cezayirli yıldız futbolcu, Süper Lig’deki son 5 karşılaşmada fileleri 4. kez havalandırdı. 7. golünü atan Ghezzal, 17 asistle de 24 gole direkt katkı sağladı.
LARİN’DEN 5. ASİST
Bu sezon 19 gol atan Cyle Larin, Ghezzal’in golünde asisti yapan isim oldu ve 5 asiste ulaştı.
KARAGÜMRÜK’ÜN iLK ŞUTU GOL OLDU
Mücadeleye büyük baskıyla başlayan Beşiktaş karşısında kaleye ilk şutunu 39. dakikada çeken Karagümrük, bu şutta Jure Balkovec’in asistinde Andrea Bertolacci ile fileleri havalandırdı. Bu bölümü kadar Beşiktaş ise 2’si isabetli 5 şutta gol sevinci yaşayamadı.
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