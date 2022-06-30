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Beşiktaş’a Muleka’dan kötü haber! Burnley 5 milyon euroya transferi bitirdi...

#Beşiktaş#Jackson Muleka#Burnley
Beşiktaş’a Muleka’dan kötü haber Burnley 5 milyon euroya transferi bitirdi...

Beşiktaş’a bir süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu Jackson Muleka’dan kötü haber geldi.

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Yaklaşık 3 hafta süren temaslarda Beşiktaş’ın satın alma opsiyonlu kiralık veya bonservisli tekliflerini yeterli bulmadığı için reddeden Standart Liege, Muleka için bonuslarla 5 Milyon Euro’ya ulaşan bir rakama Burnley ile anlaştı

Şu anda Belçika’da sağlık kontrollerinden geçen Kongolu santrforun, izinlerin alınmasından sonra önümüzdeki günlerde İngiltere’ye giderek resmi imzayı atacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonun ikinci devresini Kasımpaşa’da geçiren ve attığı 12 golle yıldızı parlayan Jackson Muleka, Beşiktaş’ın transfer planlarında önemli bir yere sahipti.

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#Beşiktaş#Jackson Muleka#Burnley

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