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Son Dakika: Beşiktaş, Christian Fassnacht transferini bitiriyor!

#Transfer#Beşiktaş#Fassnacht
Son Dakika: Beşiktaş, Christian Fassnacht transferini bitiriyor

İsmael’in çok istediği 28 yaşındaki futbolcu için gözler Young Boys’ta. Kartal futbolcunun 1 yıllık kontratının kalmasını kullanarak oyuncuyu ucuza almak istiyor.

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Beşiktaş'ta transferde çok hareketli saatler yaşanıyor. Hücum bölgesindeki transferleri tamamlamaya çok yaklaşan Kartal, orta saha için radarına aldığı Christian Fassnacht için de büyük bir adım attı.

İsviçre’de Young Boys forması giyen Fassnacht ile el sıkışan siyah beyazlılar, 28 yaşındaki oyuncunun kulübünü de ikna ederse, transferi olumlu sonuçlandıracak.

Kariyerinde tam 8 farklı pozisyonda görev yapan tecrübeli futbolcu bu nedenle teknik direktör Valerien İsmael’in büyük beğenisini kazandı. Orta sahanın sağında 88 maçta 35 gol, 15 asist üreten; sağ kanatta 71 karşılaşmada 17 gol ve 12 asistle oynayan Fassnacht; sol kanatta da 46 müsabakada 17 gol attı ve 7 asist yaptı.

Santrfor bölgesinde 50 maçta 21 gol, 3 asistlik katkıyla oynayan yıldız futbolcu, orta sahanın solunda, 10 numarada, forvet arkasında ve merkez orta sahada da başarıyla görev yapıyor. 2017’de Thun’dan Young Boys’a geçen Fassnacht’ın sözleşmesi Haziran 2023’te sona eriyor. Bu durumu kullanmak isteyen Beşiktaş, oyuncuyu ucuza transfer etmek istiyor.

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#Transfer#Beşiktaş#Fassnacht

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