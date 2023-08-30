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Beşiktaş'a Leonardo Bonucci müjdesi! Transferi iptal...

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#Transfer#Bonucci#Beşiktaş
Beşiktaşa Leonardo Bonucci müjdesi Transferi iptal...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2023 11:35

Beşiktaş, hafta sonuna kadar yeni stoperini kadrosuna katmak istiyor. Yönetim üç yıldızdan birini kadroya katabilmek için yoğun mesai harcıyor.

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Kara Kartal, uzun süredir aradığı stoper transferi için girişimlerini sürdürüyor. Bu hafta içinde yeni savunmacısını kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş hedefleri için kolları sıvadı.

Pazarlıklar sürüyor

Bu konuda İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham’dan Davinson Sanchez’in ismini ön planda tutuyor. Deneyimli isim için Ada kulübüyle pazarlıklar sürerken, listedeki diğer adaylar için de girişimler devam ediyor.

Araplar rakip oldu...

Siyah-Beyazlılar, geçen sezonu Tottenham’da kiralık geçiren 28 yaşındaki Clement Lenglet’i Barcelona’dan satın alma opsiyonlu kiralamak için harekete geçti. Yönetim, Fransız stoper için çalışmada bulunurken bu transferde Kartal, yeni bir rakiple karşı karşıya geldi! Arabistan ekipleri de Lenglet için devreye girdi. Katalan Sport Gazetesi’nin haberine göre Lenglet, daha önce reddetmesine rağmen artık Suudi Arabistan’da oynama seçeneğine soğuk bakmıyor. Lenglet’e senelik 10 milyon Euro önerildiği ve bu nedenle oyuncunun kafasının karıştığı belirtildi.

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Lazio’ya transferi iptal

Fanatik'in haberine göre; Juventus’taki 12 yıllık kariyeri sona eren ve kendisine takım arayan 36 yaşındaki dünyaca ünlü stoper Leonardo Bonucci konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. İlk etapta Almanya’da kalmak isteyen başarılı ismi, prensipte anlaştığı Lazio’da teknik direktör Maurizio Sarri son anda veto etti. Oyuncunun geçen hafta kararını Lazio’dan yana kullanması sonrası Union Berlin yarıştan çekilmişti. Transferde 2 favorinin bir anda oyun dışı kalması sonrası Beşiktaş, Bonucci için bir anda favori haline geldi. Kartal’ın gelişmeleri yakından takip ettiği bildirildi.

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#Transfer#Bonucci#Beşiktaş

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