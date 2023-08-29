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Son Dakika: Beşiktaş'ta Harry Maguire için karar verildi!

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#Beşiktaş#Transfer#Harry Maguire
Son Dakika: Beşiktaşta Harry Maguire için karar verildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2023 11:48

Ancak Beşiktaş yönetiminin, Harry Maguire transferinde maliyetin çok yüksek olduğuna karar verdiği ve bu öneriyi geri çevirdiği ortaya çıktı.

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Savunma ve hücum bölgesine takviyeler yaparak transferi tamamalamayı planlayan Beşiktaş, çalışmalarına devam ediyor.

Sabah'ın İngiliz basınına dayandırdığı habere göre, Manchester United'da forma giyen ve bir dönemler dünyanın en pahalı savunmacısı olarak transfer olan Harry Maguire, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi. Manchester United'da kadroda düşünülmeyen Maguire'ın kendisine gelen tekliflere sıcak baktı.

BEŞİKTAŞ MALİYETİ YÜKSEK BULDU

Ancak Beşiktaş yönetiminin, Harry Maguire transferinde maliyetin çok yüksek olduğuna karar verdiği ve bu öneriyi geri çevirdiği ortaya çıktı. Menajerler, Manchester United'ın bu transfer için indirim yapabileceğini aktarsa da Beşiktaş yönetimi bu teklife sıcak bakmadı.

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#Beşiktaş#Transfer#Harry Maguire

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