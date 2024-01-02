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Beşiktaş’a Genesio’dan olumsuz haber geldi, rota van Bronckhorst'a çevrildi

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#Beşiktaş#Bruno Genesio#Van Bronckhorst
Beşiktaş’a Genesio’dan olumsuz haber geldi, rota van Bronckhorsta çevrildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2024 19:22

Fransız teknik direktör Bruno Genesio’dan son temasların ardından olumsuz yanıt alan Beşiktaş, rotayı Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst’a çevirdi.

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Teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş’ta rota yine değişti. Bir süredir Fransız teknik adam Bruno Genesio ile görüşen ve belli bir yol da alan siyah-beyazlılar, son temasların ardından 57 yaşındaki teknik direktörden olumsuz yanıt aldı.

Genesio’nun cevabında kadrodaki olumsuzlukların etkili olduğu öğrenildi. Bu cevabın ardından listedeki diğer isimlere yönelen Beşiktaş Yönetimi, Hollandalı Giovanni van Bronckhorst ile görüşmelerini sıklaştırdı. Siyah-beyazlıların, Bronckhorst ile anlaşmaya yakın olduğu ve sözleşme süresinin de 1,5 + 1 yıllık şeklinde konuşulduğu bilgisi elde edildi.

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Son olarak İskoçya Süper Ligi takımı Glasgow Rangers’ı çalıştıran 48 yaşındaki teknik direktör, 68 maçta 2.01 puan ortalaması tutturdu.

Van Bronckhorst, Rangers’ın yanı sıra Feyenoord ile Guangzhou City’nin de başında yer aldı.

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Hollandalı teknik direktör, Feyenoord ile 5, Rangers ile de 1 kupa kazanma başarısı gösterdi.
Ayrıca Beşiktaş'ta Hollandalı teknik adam ile imzaların atılamaması ihtimaline karşın, aralarında Mircea Lucescu'nun da yer aldığı birkaç isim daha listede bulunuyor.

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#Beşiktaş#Bruno Genesio#Van Bronckhorst

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