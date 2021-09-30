Beşiktaş'a Domagoj Vida'dan iyi haber

Siyah beyazlılara Vida’dan iyi haber geldi. Tedavisi tamamlanan Vida, takımla antrenmanlara başladı.
NTV Spor'un haberine göre; Beşiktaş’ın 11 Eylül’de oynadığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Vida’nın, 3 haftalık tedavisi tamamlandı.
Takımla antrenmanlara başlayan Hırvat stoperin Beşiktaş’ın bu haftaki Demir Grup Sivasspor maçında oynayıp oynamayacağı ise net değil.
Siyah beyazlılarda ayrıca tedavisi tamamlanan Necip de takım çalışmasında yer aldı.
Atiba, Pjanic, Ghezzal, Welinton, Larin, Montero, N'Koudou ve Mehmet Topal’ın tedavilerine ise devam edildi.