Beşiktaş'a bir ret yanıtı da Andre Breitenreiter'den! İbre Sergen Yalçın'a dönüyor...

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Rıza Çalımbay sonrası yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren ve önceliği yabancı isimlere veren Beşiktaş'a Lucescu, Solskjaer, Genesio ve Van Nistelrooy olumsuz yanıt vermişti.

4 teknik adam da Beşiktaş’a gelmeyi aynı gerekçelerle kabul etmedi. Devre arası olması, transferleri kendilerinin yapmaması, transfer bütçesinin sınırlı olması nedeniyle teklifler reddedildi.

BREITENREITNER BİZZAT AÇIKLADI

Beşiktaş'ın teknik adam adaylarından olan Andre Breitenreiter de teklifi geri çevirdiğini açıkladı.

Bild'e konuşan Alman teknik adam; "Beşiktaş, canlı bir metropolde olan heyecan verici bir kulüp. Teknik direktör adaylardan biri olmak beni gururlandırıyor ancak genel durumu kapsamlı bir şekilde analiz ettikten sonra bu hamlenin doğru olmayacağı kanaatine vardım." dedi.

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İBRE SERGEN YALÇIN'A DÖNÜYOR

Gündemine aldığı yabancı isimlerden istediği yanıtı alamayan Beşiktaş'ta ibre yavaş yavaş Sergen Yalçın'a dönüyor. Feyyaz Uçar, Hatayspor maçı sonrası yaptığı açıklamada 'Hocaların arasında Sergen Yalçın da var. İsim zikretmemem lazımdı ama Sergen Yalçın Beşiktaş'ın çocuğu olunca insan dayanamıyor." ifadelerini kullanmıştı.

GÖZLER SAMET AYBABA'DA

Beşiktaş'ta gözler, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın yarın saat 13:30'da yapacağı basın toplantısına çevrildi. Aybaba'nın yeni teknik adam konusuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.