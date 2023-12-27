×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'a bir ret yanıtı da Andre Breitenreiter'den! İbre Sergen Yalçın'a dönüyor...

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Andre Breitenreiter
Beşiktaşa bir ret yanıtı da Andre Breitenreiterden İbre Sergen Yalçına dönüyor...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2023 18:51

Teknik direktör arayışlarını sürdüren ve önceliği yabancı isimlere veren Beşiktaş'a bu isimlerden kötü haberler gelmeye devam ediyor. Lucescu, Solskjaer, Genesio ve Van Nistelrooy'dan olumsuz yanıt alan Siyah-beyazlı kulübe bir ret cevabı daha geldi.

Haberin Devamı

Rıza Çalımbay sonrası yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren ve önceliği yabancı isimlere veren Beşiktaş'a Lucescu, Solskjaer, Genesio ve Van Nistelrooy olumsuz yanıt vermişti.

4 teknik adam da Beşiktaş’a gelmeyi aynı gerekçelerle kabul etmedi. Devre arası olması, transferleri kendilerinin yapmaması, transfer bütçesinin sınırlı olması nedeniyle teklifler reddedildi.

Gözden KaçmasınHalil Umut Melere saldıran Faruk Koca, cezaevinden tahliye edildiHalil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca, cezaevinden tahliye edildi!Haberi görüntüle

BREITENREITNER BİZZAT AÇIKLADI

Beşiktaş'ın teknik adam adaylarından olan Andre Breitenreiter de teklifi geri çevirdiğini açıkladı.

Bild'e konuşan Alman teknik adam; "Beşiktaş, canlı bir metropolde olan heyecan verici bir kulüp. Teknik direktör adaylardan biri olmak beni gururlandırıyor ancak genel durumu kapsamlı bir şekilde analiz ettikten sonra bu hamlenin doğru olmayacağı kanaatine vardım." dedi.

Haberin Devamı

İBRE SERGEN YALÇIN'A DÖNÜYOR

Gündemine aldığı yabancı isimlerden istediği yanıtı alamayan Beşiktaş'ta ibre yavaş yavaş Sergen Yalçın'a dönüyor. Feyyaz Uçar, Hatayspor maçı sonrası yaptığı açıklamada 'Hocaların arasında Sergen Yalçın da var. İsim zikretmemem lazımdı ama Sergen Yalçın Beşiktaş'ın çocuğu olunca insan dayanamıyor." ifadelerini kullanmıştı.

GÖZLER SAMET AYBABA'DA

Beşiktaş'ta gözler, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın yarın saat 13:30'da yapacağı basın toplantısına çevrildi. Aybaba'nın yeni teknik adam konusuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Andre Breitenreiter

BAKMADAN GEÇME!