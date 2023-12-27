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Son dakika: Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca, cezaevinden tahliye edildi!

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#Faruk Koca#Halil Umut Meler#Hakem
Son dakika: Halil Umut Melere saldıran Faruk Koca, cezaevinden tahliye edildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2023 14:41

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü - Rizespor maçının ardından Türk futbolunda "kara leke" olarak adlandırılabilecek bir skandal yaşanmıştı. 1-1 biten müsabaka sonrasında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, saha içine girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı gerçekleştirmişti. 'Kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak' suçundan tutuklanan Faruk Koca için yeni bir karar verildi.

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Son dakika haberleri: Ankaragücü ile Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaşmıştı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Karşılaşmanın ardından ise skandal bir olay yaşanmıştı. Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı gerçekleştirmişti.

Son dakika: Halil Umut Melere saldıran Faruk Koca, cezaevinden tahliye edildi

Bu çirkin saldırının ardından 'kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak' suçundan tutuklanan Faruk Koca, cezaevine gönderilmişti.

TAHLİYE EDİLDİ

Hakkında iddianame düzenlenen Koca, avukatlarının tutukluluğa yaptığı itirazın kabul edilmesi üzerine, tutuksuz yargılanmak üzere Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu’ndan tahliye edildi. Faruk Koca ile birlikte tutuklanan Yunus Şahin ve Kenan Çetinkaya’nın ise tutukluluk hali devam ediyor.

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MELER: 'AFFETMEYECEĞİM!'

Uğradığı saldırı sonrası ilk kez Hürriyet'e konuşan hakem Halil Umut Meler, Faruk Koca'yı affetmeyeceğini açıklamıştı. Meler, "Affetmedim, affetmeyeceğim. Bunu özellikle bir çok yerde söyledim bunu yapan kendisi bir yumruk attı, yıkıldım ve yere düştüm. Ama asıl yerdeyken vurulanlar benim hayatım boyunca unutamayacağım bir durum olacak. O yüzden vicdanen asla affetmeyeceğim. Hiçbir şekilde affetmeyeceğim, yapanları da bunu tahrik edenleri de asla affetmeyeceğim. Bunu özellikle söylüyorum tahrik edeni de edenleri de affetmeyeceğim." demişti.

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#Faruk Koca#Halil Umut Meler#Hakem

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