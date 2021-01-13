Beşiktaş'a 5 teklif!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci kez yakalandığı Covid-19 tedavisi ve karantina sürecinin sona ermesinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın’la bir toplantı yaparak, ara transferde gidecek ve kalacak futbolcular hakkında görüş alışverişinde bulundu. Teknik direktör Yalçın, öncelikle Vincent Aboubakar’a alternatif olabilecek kalitede bir santrfor almaları gerektiğini belirterek kendileri için en ideal ismin Mario Mandzukic olduğunu tekrarladı.

Çebi, bu transferi gerçekleştirmek için tüm imkanları zorlayacaklarını belirtirken, Mandzukic’in menajerinin kalp krizi geçirmesi nedeniyle görüşmeler 3-4 günlüğüne askıya alındı.

Konyaspor Abdülkerim’i Beşiktaş’a vermedi

Çebi-Yalçın zirvesinde ayrıca menajerlerin teklif ettiği diğer futbolcuların isimleri gündeme geldi. Fortuna Düsseldorf’tan santrfor Kenan Karaman, Aytemiz Alanyaspor’dan stoper Steven Caulker, BB Erzurumspor’dan kanat oyuncusu Emrah Başsan ve Fulham’dan stoper Michael Hector’un

transfer şartları konuşuldu.

Bu arada Konyaspor Kulübü Sportif Direktörü Adnan Erkan, TRT Spor’a yaptığı açıklamada, defans oyuncusu Abdülkerim Bardakçı için Beşiktaş’tan teklif aldıklarını söyledi. Erkan, “İlk etaptaki teklifleri takastı, yeterli bulmadık reddettik” diye konuştu.

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