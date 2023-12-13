×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş yöneticisi Feyyaz Uçar: Kadro dışı kalan oyuncuların geri dönmesi söz konusu değil

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Feyyaz Uçar#Kadro Dışı
Beşiktaş yöneticisi Feyyaz Uçar: Kadro dışı kalan oyuncuların geri dönmesi söz konusu değil
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2023 22:21

Beşiktaş Kulübü Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, kadro dışı bırakılan futbolcularla ilgili konuştu.

Haberin Devamı

Beşiktaş Kulübü Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, siyah-beyazlıların Avrupa Konferans Ligi D Grubu 6’ncı ve son maçında yarın oynayacağı Lugano karşılaşması öncesi yapılan son idmanda basın mensuplarıyla kısa bir sohbet toplantısı yaptı. Uçar, kadro dışı bırakılan 5 oyuncu ile ilgili açıklamada bulundu.

Gözden KaçmasınBeşiktaşta Rıza Çalımbaydan kadro dışı kararıyla ilgili açıklamaBeşiktaş'ta Rıza Çalımbay'dan kadro dışı kararıyla ilgili açıklamaHaberi görüntüle

Feyyaz Uçar, yarın oynanacak Lugano maçına dair, “Sakatlarımız var, eksiklerimiz var. Kadro dışı oyuncularımız var ama neticesinde oynamamız gereken bir maç. Hocamızla konuştuk, gençlere de fırsat verecek ve bu maçın gençler için bir şans olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

"KADRO DIŞI KALAN İSİMLERİN GERİ DÖNMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Feyyaz Uçar, takımda kadro dışı kalan 5 futbolcuyla ilgili olarak ise şu değerlendirmede bulundu:

Haberin Devamı

“Samet Aybaba’nın raporu doğrultusunda yönetim kurulumuz kadro dışı tasarrufunda bulundu. Bu oyuncularla ilgili süreç başlatıldı. Bu isimler tabii ki doğal olarak haklarını arayacaklar ve takımla birlikte olmak isteyecekler. Muhtemelen bu konuyla ilgili de hukuki süreç başladı. Önümüzdeki hafta içinde kalmak isteyen ve idmana çıkmak isteyenlerle ilgili bir tasarrufumuz olabilir. Kadro dışı kalan isimlerin geri dönmesi söz konusu değil ama hukuki olarak tamamen takımdan ayıramıyorsun. Takımla birlikte idmana çıkabiliyorlar. Ayrılmak isteyenlerle de zaten vedalaşacağız.”

Gözden KaçmasınBeşiktaşta kadro dışı kalan futbolcular tepkili: Kararı sosyal medyadan öğrendikBeşiktaş'ta kadro dışı kalan futbolcular tepkili: Kararı sosyal medyadan öğrendikHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Feyyaz Uçar#Kadro Dışı

BAKMADAN GEÇME!