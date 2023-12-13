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Beşiktaş'ta kadro dışı kalan futbolcular tepkili: Kararı sosyal medyadan öğrendik

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#Beşiktaş#Süper Lig#Futbol
Beşiktaşta kadro dışı kalan futbolcular tepkili: Kararı sosyal medyadan öğrendik
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2023 07:00

Beşiktaş’ta sürpriz şekilde kadro dışı bırakılan futbolcular siyah beyazlı yönetime tepkili. Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal, Jean Onana kararın kendilerine doğrudan tebliğ edilmediğini ve kırgın olduklarını söylediler. Büyük şok yaşayan beş futbolcudan Bailly “Performans nedeniyle kadro dışı kalmak çok gücüme gitti” derken Ghezzal “Aklım almıyor, bu politik bir karar” dedi. Vincent Aboubakar ve Valentin Rosier de sitemkâr ifadeler kullandılar.

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Beşiktaş’ın önceki gün kadro dışı bıraktığı futbolcular Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal, Jean Onana kararı sosyal medyadan öğrendiklerini ve şoke olduklarını belirtirken kulübe tepki gösterdiler. Kamerunlu forvet Aboubakar “Ne saç ektirdim ne de keyfi bir şey yaptım. Virüs kapmam nedeniyle ağır hastalandım ve 3 maç oynayamadım. Geçen sezon bir çok gol attım. Sezon başı Konferans Ligi maçlarında attığım goller ortada” yorumunu yaptı.

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KAMPTA EN DİSİPLİNLİ ÇALIŞAN BENDİM

Şampiyonluk yaşayan son kadroda yer alan isimlerden Valentin Rosier “Her antrenmanda yer aldım. Hiç bir zaman kulübüme saygısızlık yapmadım” diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Sezon başında transfer edilen Eric Bailly de “Anlamış değilim. Performans nedeniyle kadro dışı kalmak çok gücüme gitti” ifadelerini kullandı. Rachid Ghezzal “Kampta en disiplinli çalışan oyuncuyum. Hiçbir antrenmanı terk etmedim. Bir yanlışlık var. Aklım almıyor” diyerek karara tepki gösterdi.

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AÇIKLANAN MAZERETLERİ KABUL EDEMEM

Cezayirli futbolcu ayrıca şu ifadeleri kullandı: “Beşiktaş Kulübü’nün formasını giymekten, kazanmaktan ve takım için savaşmaktan her zaman gurur duydum ve sözleşmemin sonuna kadar bu fırsata sahip olduğum sürece yapmaya devam edeceğim. Ancak ismimin olası davranış sorunlarıyla veya takıma olan bağlılık eksikliğiyle ilişkilendirilmesini kabul edemem. Bu tamamen keyfi ve politik bir karar.” Öte yandan futbolcuların menajerlerinin pazartesi günü için yönetimden randevu aldığı öğrenildi.

KARTAL’DA YENi HEDEF FRANCiSCO CALVO

Beşiktaş’ta Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba önderliğinde yeni yapılanma çalışmaları şimdiden başladı. Gündeme gelen yeni isim Konyaspor’un Kosta Rikalı stoperi Francisco Calvo oldu. Sözleşmesi 11 Ocak’ta ona erecek olan Calvo’ya, Arabistan ve Meksika kulüpleri de talip.

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#Beşiktaş#Süper Lig#Futbol

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