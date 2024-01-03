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Beşiktaş, Van Bronckhorst’la el sıkıştı! Hollandalı hocanın yıllık ücreti belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Van Bronckhorst#Transfer
Beşiktaş, Van Bronckhorst’la el sıkıştı Hollandalı hocanın yıllık ücreti belli oldu
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2024 07:00

Beşiktaş’ta Kulüp Başkan Hasan Arat, Hollandalı teknik direktör ile el sıkıştı. Siyah beyazlılar son olarak Rangers’ı çalıştıran 48 yaşındaki teknik adam ile prensip anlaşmasına vardı. Van Bronckhorst’un en kısa zamanda İstanbul’a gelip 1.5 yıllık imza atması bekleniyor. Başarılı çalıştırıcının yıllık 1.5 milyon Euro alacağı öğrenildi.

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Yeni teknik direktör için yurt dışında birçok isimler görüşen Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst ile prensip anlaşmasına vardı. Mirceca Lucescu’nun Yunanistan’da çalışan oğlu Razvan Lucescu ile fikir alışverişinde bulunan ve takımın oyun sistemine uyacak isimlerle ilgili tavsiye alan Kulüp Başkanı Hasan Arat son olarak Glasgow Rangers’ı çalıştıran ve Kasım 2022’den bu yana hiçbir yerde görev yapmayan Endonezya asıllı Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’ta karar kıldı. Arat ve 48 yaşındaki çalıştırıcı 1.5 yıllığına el sıkıştı. Anlaşmaya göre van Bronckhorst yıllık 1 milyon 300 bin Euro alacak.

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BAŞARILI BiR KARiYER

Futbolculuk yıllarında Feyenord, Arsenal, Barcelona gibi dev kulüplerde forma giyen Giovanni van Bronckhorst teknik direktörlüğe 2011’de Feyenoord alt yapısında başladı. Burada A takıma kadar yükselen van Bronckhorst, Çin’de Guangzou, İskoçya’da G.Rangers’ı çalıştırdı. ise 1 milyon 350 bin Euro.

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SEMiH iMZALADI

Bu arada Beşiktaş, alt yapısından yetişen genç golcü Semih Kılıçsoy’un sözleşmesini 2028’e kadar uzattı. Bu sezon 12 karşılaşmada 2 kez ağları sarsan Semih “Başkanımız Hasan Arat’a ve Samet Aybaba’ya çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum ve gururluyum” ifadelerini kullandı.

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#Beşiktaş#Van Bronckhorst#Transfer

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